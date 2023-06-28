Hababam Sınıfı'nın cimcimesi, Kemal Sunal'ın büyük aşkıydı! Sevda Aktolga'nın son halini gören tanıyamıyor: "Yıllar Yeşilçam güzeline acımamış"

Şimdilerde 65 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte başta Sevda Aktolga olmak üzere Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...