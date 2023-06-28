Hababam Sınıfı'nın cimcimesi, Kemal Sunal'ın büyük aşkıydı! Sevda Aktolga'nın son halini gören tanıyamıyor: "Yıllar Yeşilçam güzeline acımamış"
Hababam Sınıfı'nın cimcimesi, Kemal Sunal'ın büyük aşkıydı. Sevda Aktolga'nın son halini gören tanıyamıyor. Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı, Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga, son haliyle gündemde. Eylül 1957 İstanbul doğumlu Türk oyuncu, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde okudu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı ve devlet tiyatrolarında yer aldı. Hababam Sınıfı'nda yer aldığında henüz 20'li yaşlarındaydı. O dönem ekranların aranan güzel yüzü, şimdilerde 65 yaşında, görenler ise "Yıllar Yeşilçam güzeline acımamış" diyor.
"YILLAR YEŞİLÇAM GÜZELİNE ACIMAMIŞ"
Hababam Sınıfı'nın cimcimesi, Kemal Sunal'ın büyük aşkıydı... Sevda Aktolga'nın son halini gören tanıyamıyor.
Sevda Aktolga, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde de Selma rolüyle de hafızalara kazınmıştı. Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.
Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.
Şimdilerde 65 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte başta Sevda Aktolga olmak üzere Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...