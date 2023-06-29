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Haberler Magazin 6 yıllık aşkın 2 meyvesi! Fahriye Evcen çekirdek ailesiyle paylaştı! Burak Özçivit’in “İki gözümün çiçeği” dediği oğlu Kerem’e bakın...

6 yıllık aşkın 2 meyvesi! Fahriye Evcen çekirdek ailesiyle paylaştı! Burak Özçivit’in “İki gözümün çiçeği” dediği oğlu Kerem’e bakın...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Ünlü çiften Fahriye Evcen, çekirdek ailesi ile yaptığı paylaşımla ise sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit'in "İki gözümün çiçeği" dediği oğlu Kerem ise ilgi odağı oldu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
29.06.2023 08:50 - Son Güncelleme: 29.06.2023 08:50
6 yıllık aşkın 2 meyvesi! Fahriye Evcen çekirdek ailesiyle paylaştı! Burak Özçivit’in “İki gözümün çiçeği” dediği oğlu Kerem’e bakın...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

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6 yıllık aşkın 2 meyvesi! Fahriye Evcen çekirdek ailesiyle paylaştı! Burak Özçivit’in “İki gözümün çiçeği” dediği oğlu Kerem’e bakın...

Ocak ayında ise oğlu Kerem'e kavuşan Burak Özçivit, geçen haftalarda minik oğluyla ilk kez paylaşımda bulundu.

6 yıllık aşkın 2 meyvesi! Fahriye Evcen çekirdek ailesiyle paylaştı! Burak Özçivit’in “İki gözümün çiçeği” dediği oğlu Kerem’e bakın...

Kerem'le Kuruluş Osman izlediği anları yayınlayan oyuncu, "Büyüdü de dizi izliyor iki gözümün çiçeği" ifadelerini kullandı. Baba-oğlun ev halleri kısa sürede gündem olarak sosyal medyayı salladı.

6 yıllık aşkın 2 meyvesi! Fahriye Evcen çekirdek ailesiyle paylaştı! Burak Özçivit’in “İki gözümün çiçeği” dediği oğlu Kerem’e bakın...

ÇEKİRDEK AİLE PAYLAŞIMI
Şimdi ise Fahriye Evcen, Kurban Bayramı'na özel bir paylaşımda bulundu ve çekirdek ailesiyle bir pozunu yayınladı.

6 yıllık aşkın 2 meyvesi! Fahriye Evcen çekirdek ailesiyle paylaştı! Burak Özçivit’in “İki gözümün çiçeği” dediği oğlu Kerem’e bakın...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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