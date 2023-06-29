6 yıllık aşkın 2 meyvesi! Fahriye Evcen çekirdek ailesiyle paylaştı! Burak Özçivit’in “İki gözümün çiçeği” dediği oğlu Kerem’e bakın...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Ünlü çiften Fahriye Evcen, çekirdek ailesi ile yaptığı paylaşımla ise sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit'in "İki gözümün çiçeği" dediği oğlu Kerem ise ilgi odağı oldu. İşte o paylaşım...
29.06.2023 08:50 - Son Güncelleme: 29.06.2023 08:50
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
Ocak ayında ise oğlu Kerem'e kavuşan Burak Özçivit, geçen haftalarda minik oğluyla ilk kez paylaşımda bulundu.
Kerem'le Kuruluş Osman izlediği anları yayınlayan oyuncu, "Büyüdü de dizi izliyor iki gözümün çiçeği" ifadelerini kullandı. Baba-oğlun ev halleri kısa sürede gündem olarak sosyal medyayı salladı.
ÇEKİRDEK AİLE PAYLAŞIMI
Şimdi ise Fahriye Evcen, Kurban Bayramı'na özel bir paylaşımda bulundu ve çekirdek ailesiyle bir pozunu yayınladı.