77’lik Ajda Pekkan kedi kadın oldu! Görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı! Sosyal medyanın diline düştü: Altı bezlenmiş bebek gibi

Türk pop müziğinin Süperstar'ı olarak kabul edilen Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Kedi kadın kostümüyle sahne alan ünlü şarkıcının konser görüntüleri, kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Baştan aşağı siyaha bürünen Pekkan'ın sahne kostümünü görenler ise şaşkına dönerek şarkıcıyı eleştirdi. Kimisi "Altı bezlenmiş bebek gibi" benzetmesi yaparken kimisi "Çok kötü" dedi. İşte Ajda Pekkan'ın o paylaşımı...