Lüks villasında mangal yapan Ahmet Bey bakın kim çıktı! Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! ’’Bana diken gibi battınız’’

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına Ahmet Özyer damga vurdu. Haftanın 5 günü 5 yarışmacı da mutfaklarında tüm marifetlerini sergiledi. Cuma günkü son yarışmacı olan Ahmet Özyer menüsüyle diğer yarışmacılardan tam not almayı başardı. Böylelikle Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının tarihinde aynı anda tüm yarışmacılardan beğeni almayı başaran yarışmacı oldu. Özyer menüsünün yanı sıra lüks yaşantısıyla da dikkat çekti. Misafirlerini villasında ağırlayan yarışmacı bahçesinde mangal şöleni yaptı. İşte detaylar...