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Lüks villasında mangal yapan Ahmet Bey bakın kim çıktı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! ''Bana diken gibi battınız''

TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programında haftanın finalinde Ahmet Özyer yarıştı. Haftanın başından beri iddialı sözleriyle dikkat çeken yarışmacı kendi gününde öyle bir sofra hazırladı ki tüm yarışmacıların beğenisini toplamayı başardı. Masası ve menüsüyle tam not aldı! Özellikle 4. gün yarışmacı Tuğçe Doğruel Ahmet Bey'in menüsünü fazla iddialı buldu ve yetiştiremeyeceğini düşündü. Ancak masaya oturduğu andan itibaren gözlerine inanamadı.

04.06.2022 15:19 - Son Güncelleme: 04.06.2022 15:19
Lüks villasında mangal yapan Ahmet Bey bakın kim çıktı! Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! ’’Bana diken gibi battınız’’

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına Ahmet Özyer damga vurdu. Haftanın 5 günü 5 yarışmacı da mutfaklarında tüm marifetlerini sergiledi. Cuma günkü son yarışmacı olan Ahmet Özyer menüsüyle diğer yarışmacılardan tam not almayı başardı. Böylelikle Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının tarihinde aynı anda tüm yarışmacılardan beğeni almayı başaran yarışmacı oldu. Özyer menüsünün yanı sıra lüks yaşantısıyla da dikkat çekti. Misafirlerini villasında ağırlayan yarışmacı bahçesinde mangal şöleni yaptı. İşte detaylar...

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Lüks villasında mangal yapan Ahmet Bey bakın kim çıktı! Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! ’’Bana diken gibi battınız’’

Yemekteyiz'de bu hafta Melike Hanım, Recep Bey, Yurdagül Hanım, Tuğçe Hanım ve Ahmet Bey yarıştı.

Lüks villasında mangal yapan Ahmet Bey bakın kim çıktı! Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! ’’Bana diken gibi battınız’’

Programa Ahmet Özyer damga vurdu. Tuğçe Hanım Ahmet Bey'in menüsünü görünce şöyle konuştu:

''Sen mangal yakıcaksın, bunları pişireceksin, üstüne kuzu şişleri yapıcaksın, şişe geçireceksin, bunları hangi ara yapacaksınız acaba Ahmet Bey çok merak ediyorum.''

Lüks villasında mangal yapan Ahmet Bey bakın kim çıktı! Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! ’’Bana diken gibi battınız’’

Tüm gün koşuşturan Ahmet Bey ise menüsündeki yemekleri misafirleri gelmeden tamamlamayı başardı.

Lüks villasında mangal yapan Ahmet Bey bakın kim çıktı! Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! ’’Bana diken gibi battınız’’

Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar gördükleri masa karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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