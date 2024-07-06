Eski eşi Murat Özdemir Ebru Gündeş'le evlenmişti! Selin Kabaklı aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Fit vücuduyla büyüledi...

Eski eşi Murat Özdemir, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti! Selin Kabaklı aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı ve fit vücuduyla göz kamaştırdı. Kabaklı, tatil sezonunu Bodrum'da açtı ve plajda çekilen fotoğraflarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Selin Kabaklı'nın o halleri...
Eski eşi Murat Özdemir, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti! Selin Kabaklı aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı ve fit vücuduyla göz kamaştırdı. Kabaklı, tatil sezonunu Bodrum'da açtı ve plajda çekilen fotoğraflarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Selin Kabaklı'nın o halleri...
Reza Zarrab ile evliliğinin ardından Ebru Gündeş, Dubai'de Murat Özdemir ile nikah masasına oturdu.
Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle Murat Özdemir'le evlenen Ebru Gündeş'in düğün konvoyundan görüntüleri de sosyal medyaya bomba gibi düştü.