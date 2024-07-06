Eski eşi Murat Özdemir Ebru Gündeş'le evlenmişti! Selin Kabaklı aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Fit vücuduyla büyüledi...

Eski eşi Murat Özdemir, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti! Selin Kabaklı aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı ve fit vücuduyla göz kamaştırdı. Kabaklı, tatil sezonunu Bodrum'da açtı ve plajda çekilen fotoğraflarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Selin Kabaklı'nın o halleri...