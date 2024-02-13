Lucas Torreira ile yollarını ayırmıştı! Devrim Özkan 'Kaşar' sözünü affetmedi! Soluğu mahkemede aldı: 4 yıla kadar hapis istemi...

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, kariyerinin yanı sıra futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirdi. Evlilik haberi beklenen çift, geçen haftalarda sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. İkilinin ayrılık nedeniyle birçok iddia ortaya atılırken Devrim cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, bir takipçisinden gelen, "Devrim Özkan gibi ilgi kaşarları" lafıyla çılgına döndü ve soluğu mahkemede aldı. İşte detaylar...