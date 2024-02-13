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Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı bakın kim çıktı! “Nasıl anlamadık” Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu derken yıllarca onu izlemişiz...

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Keloğlan'da Fatma karakterini canlandıran Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra gündem oldu. Keloğlan Aramızda filminde Rüştü Asyalı ile partner olan oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi fenomen yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Bakın hepimizin yakından tanıdığı Keloğlan'ın Fatma'sı hangi ünlü oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 10:41 Güncelleme 13 Şubat 2024, 10:41
Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı bakın kim çıktı! “Nasıl anlamadık” Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu derken yıllarca onu izlemişiz... 1

Rüştü Asyalı'nın başrolünü üstlendiği Keloğlan film serisi, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. 'Keloğlan Aramızda' filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu.

Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı bakın kim çıktı! “Nasıl anlamadık” Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu derken yıllarca onu izlemişiz... 2

Şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak edilen oyuncunun kim olduğunu duyanların ise ağzı açık kaldı.

Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı bakın kim çıktı! “Nasıl anlamadık” Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu derken yıllarca onu izlemişiz... 3

Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi fenomen yapımlarda rol alan ve yıllarca göz önünde olan oyuncu için "Nasıl anlamadık", "Meğer hep onu izlemişiz" yorumları yapıldı.

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