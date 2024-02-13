Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı bakın kim çıktı! “Nasıl anlamadık” Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu derken yıllarca onu izlemişiz...

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Keloğlan'da Fatma karakterini canlandıran Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra gündem oldu. Keloğlan Aramızda filminde Rüştü Asyalı ile partner olan oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi fenomen yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Bakın hepimizin yakından tanıdığı Keloğlan'ın Fatma'sı hangi ünlü oyuncuymuş...