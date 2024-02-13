3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Ortancamla dışarı çıktık” deyip paylaştı! Han Ergenç ilgi odağı oldu! Halit Ergenç’in biricik eşi ve oğlu...

Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten üç evladı olan Bergüzar Korel, ortancı çocuğu Han'la yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Han ile arasında geçen diyaloğu takipçilerine aktarırken Han verdiği cevaplarla ilgi odağı oldu. Korel'in anne-oğul paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
2020 yılının Mart ayında Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'ya kavuşan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarından sık sık bahsetti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Korel, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, ortanca oğlu Han ile çıktığı minik geziden paylaşımda bulundu.