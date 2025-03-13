Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Ezgi Mola, Berkay Ateş, Nur Sürer, Salih Bademci gibi isimleri bir araya getiren Başka Bir Gün'ün kadrosuna Nilgün Türksever dahil oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan dizide Ayla karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.

NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR? İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katıldı. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazandı.

2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak katıldı. Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev aldı.