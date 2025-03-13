Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Ezgi Mola, Berkay Ateş, Nur Sürer, Salih Bademci gibi isimleri bir araya getiren Başka Bir Gün'ün kadrosuna Nilgün Türksever dahil oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan dizide Ayla karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.
NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR?
İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katıldı. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazandı.
2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak katıldı. Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev aldı.
Eğitim çalışmalarını farklı yaş gruplarına yönelik Yaratıcı Drama çalışmaları ile sürdürmektedir. 2006-2007 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Türksever'in eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilgün Türksever'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı!
İşte Nilgün Türksever başta olmak üzere ünlülerin aşkları...
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı
Salih Bademci ve eşi İmer Özgün
Nazan Kesal ve eşi Ercan Kesal