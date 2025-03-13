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Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün'ün kadrosuna Ayla karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Türksever'in eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilgün Türksever'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 10:12
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Ezgi Mola, Berkay Ateş, Nur Sürer, Salih Bademci gibi isimleri bir araya getiren Başka Bir Gün'ün kadrosuna Nilgün Türksever dahil oldu.

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

ATV ekranlarında yayınlanan dizide Ayla karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR?

İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katıldı. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazandı.

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak katıldı. Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev aldı.

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Eğitim çalışmalarını farklı yaş gruplarına yönelik Yaratıcı Drama çalışmaları ile sürdürmektedir. 2006-2007 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı.

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Türksever'in eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilgün Türksever'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

İşte Nilgün Türksever başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Salih Bademci ve eşi İmer Özgün

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Nazan Kesal ve eşi Ercan Kesal

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Aslı Tandoğan ve eşi Cahit Tan Yeşilada

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Emir Benderlioğlu ve eşi Ceren Benderlioğlu

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

NİLGÜN TÜRKSEVER

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

NİLGÜN TÜRKSEVER VE EŞİ ALTUĞ GÖRGÜ

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

NİLGÜN TÜRKSEVER VE EŞİ ALTUĞ GÖRGÜ

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

NİLGÜN TÜRKSEVER VE EŞİ ALTUĞ GÖRGÜ

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

NİLGÜN TÜRKSEVER VE EŞİ ALTUĞ GÖRGÜ

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Barış Falay ve Esra Ronabar

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Melisa Aslı Pamuk ve eşi Yusuf Yazıcı

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Alma Terziç ve eşi Murat Saraçoğlu

Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...

Ozan Akbaba ve eşi Buket Arıkan