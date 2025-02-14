Lucas Torreira ile ayrılan Devrim Özkan’dan şaşırtan paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, 2023 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2024'ün başlarında yollarını ayırdı. Aynı yılın ağustos ayında aşklarına ikinci bir şans daha veren ikili, geçen Kasım ayında Urguay'a giderek ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret etti.

Bu ziyaretin ardından evlilik iddiaları da ortaya atılırken çiftten bir ayrılık haberi daha geldi. İlişkilerinin ikinci dönemini de evlilikle sonuçlandıramayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

Bu ayrılık Torreira'ya soruldu. Yıldız futbolcu sorulan sorulara sinirlenerek "Doğru ya da yanlış, bu konuda hiçbir şey sormayın" ifadelerini kullandı.

Özkan da "Sevgi bitti mi?" sorusuna "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim. Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" yanıtını verdi.