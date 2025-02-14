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5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Henüz 5 yaşındayken adını geniş kitlelere duyuran Önder Tekin, Hüdaverdi karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk oyuncuları arasında yerini aldı. Hüdaverdi Pırtık filmi ile hafızalara kazınan Tekin, yıllar sonra gündem oldu ve son hali merak edilip araştırıldı. Görenlerin tanımakta zorlandığı Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu için "Vay be Hüdaverdi de yaşlandı", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si bakın şimdi ne halde...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 13:34
5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

İstanbul'un bir kenar mahallesindeki neşeli insanların arasında yaşamaya başlayan dilenci Pırtık'ın ve mahallenin afacan çocuğu Hüdaverdi'nin maceralarını konu alan Hüdaverdi-Pırtık filmi, Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini aldı.

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Yıllar geçse de hala izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran filmin minik yıldızı Önder Tekin ise yıllar sonra gündem oldu.

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Filmde Hüdaverdi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Önder Tekin'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Henüz 5 yaşındayken adını geniş kitlelere duyuran Tekin'in son halini görenler tanımakta bir hayli zorlandı.

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu için "Vay be Hüdaverdi de yaşlandı", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı.

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

İşte Önder Tekin başta olmak üzere Yeşilçam'ın çocuk oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

İlker İnanoğlu

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

İlker İnanoğlu

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Sezer İnanoğlu

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Sezer İnanoğlu

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Parla Şenol

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Parla Şenol

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

ÖNDER TEKİN

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

ÖNDER TEKİN

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

ÖNDER TEKİN

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

ÖNDER TEKİN

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Gülşah Alkoçlar

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Gülşah Alkoçlar

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Menderes Utku

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Menderes Utku

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Kahraman Kıral

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Kahraman Kıral

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Zeynep Değirmencioğlu

5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

Zeynep Değirmencioğlu