5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde

İstanbul'un bir kenar mahallesindeki neşeli insanların arasında yaşamaya başlayan dilenci Pırtık'ın ve mahallenin afacan çocuğu Hüdaverdi'nin maceralarını konu alan Hüdaverdi-Pırtık filmi, Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini aldı.
Yıllar geçse de hala izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran filmin minik yıldızı Önder Tekin ise yıllar sonra gündem oldu.
Filmde Hüdaverdi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Önder Tekin'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Henüz 5 yaşındayken adını geniş kitlelere duyuran Tekin'in son halini görenler tanımakta bir hayli zorlandı.