Sibel Can yeni tarzıyla Lady Gaga’ya benzetildi! Sosyal medyanın diline fena düştü

'Çakmak Çakmak', 'Padişah', 'Kış Masalı' gibi unutulmaz şarkıların mimarı olan Sibel Can, son dönemlerde sahne kostümleriyle sık sık eleştiri almıştı.
Beş yıl aradan sonra çıkardığı "Drama" adlı albümünden fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı Sibel Can, tarzıyla bir kez daha gündem oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'ya benzetilen Sibel Can, kısa sürede gündem oldu.
Sibel Can'ın siyahlara büründüğü kare birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı. Ünlü şarkıcının fotoğrafları böylelikle binlerce yorum aldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Çakma Lady Gaga" derken bir başkası "Hiç güzel değil" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının tarzı sosyal medyada sınıfta kaldı.
İşte Sibel Can'ın çok konuşulan yeni tarzı...
OĞLU ENGİNCAN'DAN SÜRPRİZ DOKUNUŞ!
Sibel Can, merakla beklenen Drama albümünde oğlu Engin Can Ural ile iş birliği yaptı. Albümün prodüktörlüğünü Engincan Ural üstlendi.
"İÇSEL MÜZİKAL YOLCULUĞU GİBİ"
Can, "Her şarkı, sanki kalbimde bir yolculuğa çıkıyor ve bana bambaşka şeyler hissettiriyor. Bu albüm, derin duyguların ve güçlü hikâyelerin buluştuğu içsel bir müzikal yolculuğu gibi" dedi.