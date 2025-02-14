Sibel Can yeni tarzıyla Lady Gaga’ya benzetildi! Sosyal medyanın diline fena düştü

"İÇSEL MÜZİKAL YOLCULUĞU GİBİ"

Can, "Her şarkı, sanki kalbimde bir yolculuğa çıkıyor ve bana bambaşka şeyler hissettiriyor. Bu albüm, derin duyguların ve güçlü hikâyelerin buluştuğu içsel bir müzikal yolculuğu gibi" dedi.