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Haberler Magazin Aleyna Tilki “İçimdeki hayvansal içgüdü” deyip kırmızı iç çamaşırıyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı: Allah ıslah etsin...

Aleyna Tilki “İçimdeki hayvansal içgüdü” deyip kırmızı iç çamaşırıyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı: Allah ıslah etsin...

Geçen haftalarda ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıklayan Aleyna Tilki, gündeme gelmiş ve hayranlarını korkutmuştu. Genç şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Tilki, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla gündem oldu. Tilki'nin günler sonra yayınladığı pozlarda kırmızı iç çamaşırının gözükmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Allah ıslah etsin" derken bir başkası "Yavrum sen niye hep çıplak dolaşıyorsun" dedi. İşte Aleyna Tilki'nin paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları...

takvim.com.tr
25.01.2023 21:13 - Son Güncelleme: 25.01.2023 21:13
Aleyna Tilki “İçimdeki hayvansal içgüdü” deyip kırmızı iç çamaşırıyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı: Allah ıslah etsin...

O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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Aleyna Tilki “İçimdeki hayvansal içgüdü” deyip kırmızı iç çamaşırıyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı: Allah ıslah etsin...

Genç popçu, son olarak ses tellerinin yırtıldığını açıklayarak gündeme geldi. Geçen haftalarda konuya ilişkin açıklama yapan Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim" dedi.

Aleyna Tilki “İçimdeki hayvansal içgüdü” deyip kırmızı iç çamaşırıyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı: Allah ıslah etsin...

Tilki'nin bu açıklaması hayranlarını üzerken genç popçunun bir mekanda sigara içerken görüntülenmesi tepki çekti.

Aleyna Tilki “İçimdeki hayvansal içgüdü” deyip kırmızı iç çamaşırıyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı: Allah ıslah etsin...

Tilki, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, Instagram'da yayınladığı çok konuşulan pozlarına yenisini ekledi.

Aleyna Tilki “İçimdeki hayvansal içgüdü” deyip kırmızı iç çamaşırıyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı: Allah ıslah etsin...

Kırmızı iç çamaşırının görüntüyü fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Tilki, kısa sürede gündem oldu.

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