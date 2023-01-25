Aleyna Tilki “İçimdeki hayvansal içgüdü” deyip kırmızı iç çamaşırıyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı: Allah ıslah etsin...
Geçen haftalarda ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıklayan Aleyna Tilki, gündeme gelmiş ve hayranlarını korkutmuştu. Genç şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Tilki, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla gündem oldu. Tilki'nin günler sonra yayınladığı pozlarda kırmızı iç çamaşırının gözükmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Allah ıslah etsin" derken bir başkası "Yavrum sen niye hep çıplak dolaşıyorsun" dedi. İşte Aleyna Tilki'nin paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları...
25.01.2023 21:13 - Son Güncelleme: 25.01.2023 21:13
O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.