Listede 3 Türk var! Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını seçildi! Listedeki tıpa tıp benzerlik olay! Hande Erçel, Fahriye Evcen...

Global bir site dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını seçti. Gigi Hadid ve Bella Hadid'in 5. ve 6. olduğu listede 3 Türk oyuncu da yer aldı. Zirvenin sahibi Türk oyunculardan biri olurken sitenin geçen yılki yayınladığı liste ile yeni diye servis edilen sıralama arasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. İşte Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in de yer aldığı dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını...