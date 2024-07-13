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Listede 3 Türk var! Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını seçildi! Listedeki tıpa tıp benzerlik olay! Hande Erçel, Fahriye Evcen...

Global bir site dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını seçti. Gigi Hadid ve Bella Hadid'in 5. ve 6. olduğu listede 3 Türk oyuncu da yer aldı. Zirvenin sahibi Türk oyunculardan biri olurken sitenin geçen yılki yayınladığı liste ile yeni diye servis edilen sıralama arasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. İşte Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in de yer aldığı dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 12:58 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 12:58
Listede 3 Türk var! Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını seçildi! Listedeki tıpa tıp benzerlik olay! Hande Erçel, Fahriye Evcen... 1

Global bir site dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını seçti. Gigi Hadid ve Bella Hadid'in 5. ve 6. olduğu listede 3 Türk oyuncu da yer aldı.

Listede 3 Türk var! Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını seçildi! Listedeki tıpa tıp benzerlik olay! Hande Erçel, Fahriye Evcen... 2

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan listeyle ilgili bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Listede 3 Türk var! Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını seçildi! Listedeki tıpa tıp benzerlik olay! Hande Erçel, Fahriye Evcen... 3

Sitenin geçen yılki yayınladığı liste ile yeni diye servis edilen sıralamanın tıpa tıp aynı olması kafa karıştırdı.

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