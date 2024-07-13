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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini elbisesiyle olay oldu! O görüntüler çok konuşuldu! “Ne yaptın Asuman?”

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Siyah süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Çağlar'ın o halleri, sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu için "Ne yaptın Asuman?", "Dizide başka gerçekte bambaşka" yorumları yapıldı. İşte Hazal Çağlar'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 13:41 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 13:45
Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar süper mini elbisesiyle olay oldu! O görüntüler çok konuşuldu! Ne yaptın Asuman? 1

Ünlü oyuncu Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar süper mini elbisesiyle olay oldu! O görüntüler çok konuşuldu! Ne yaptın Asuman? 2

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Hazar Çağlar cesur paylaşım!

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar süper mini elbisesiyle olay oldu! O görüntüler çok konuşuldu! Ne yaptın Asuman? 3

Siyah süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Çağlar'ın o haller, sosyal medyaya damga vurdu.

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