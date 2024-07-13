Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper mini elbisesiyle olay oldu! O görüntüler çok konuşuldu! “Ne yaptın Asuman?”

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Siyah süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Çağlar'ın o halleri, sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu için "Ne yaptın Asuman?", "Dizide başka gerçekte bambaşka" yorumları yapıldı. İşte Hazal Çağlar'ın o paylaşımı...