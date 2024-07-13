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2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! “Hem sade hem şık” dedirtti! İşte Ali Özbir’le 14 yıllık aşk yuvası...

Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Esra Erol, hem kariyeri hem örnek aile yaşantısıyla adından sık sık söz ettirdi. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kuran ünlü sunucu, bu kez eviyle gündeme geldi. Erol'un zevkle döşenmiş lüks evi "Hem sade hem şık" dedirtti. İşte Esra Erol'un Ali Özbir'le aşk yuvası...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 11:44 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 12:13
2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! Hem sade hem şık dedirtti! İşte Ali Özbir’le 14 yıllık aşk yuvası... 1

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kuran Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! Hem sade hem şık dedirtti! İşte Ali Özbir’le 14 yıllık aşk yuvası... 2

14 yıl önce nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, bu kez eviyle gündeme geldi.

2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! Hem sade hem şık dedirtti! İşte Ali Özbir’le 14 yıllık aşk yuvası... 3

Erol'un zevkle döşenmiş lüks evi "Hem sade hem şık" dedirtti.

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