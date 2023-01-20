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Haberler Magazin Listede 23 yaşındaki o genç oyuncu var! İşte 2022'nin en popüler ünlüleri listesi! Sosyal medyanın en popüler ünlüsü belli oldu

Listede 23 yaşındaki o genç oyuncu var! İşte 2022'nin en popüler ünlüleri listesi! Sosyal medyanın en popüler ünlüsü belli oldu

O ünlü oyuncu, sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu oldu. 23 yaşındaki oyuncu, 15 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında 'Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu' seçildi. Bu tarihlerde hakkında 2 milyon 150 bin 212 ileti girildi. İşte sosyal medyanın en popüler ünlüleri arasında 1. olan o isim ve 2022 yılının 2022'nin en çok konuşulan ünlüleri listesi.

20.01.2023 09:43 - Son Güncelleme: 20.01.2023 09:44
Sosyal medyanın en popüler ünlüsü belli oldu! Listede 23 yaşındaki oyuncu var! İşte 2022’nin en çok konuşulan ünlüleri listesi

Sosyal medyanın en popüler oyuncusu açıklandı. 2022 yılında bir çok genç oyuncu sosyal medyada hayran kitlesini arttırdı. Magazin dünyanın gündemini belirleyen ünlü oyunculardan biri de Sıla Türkoğlu. Başarılı oyuncu hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. Son dönemlerin en ünlü oyuncusu Hande Erçel'i bile sollayan Türkoğlu önce dünyanın en güzel kadınları arasına da girmişti. Şimdi de sosyal medyanın en popüler oyuncusu oldu.

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Sosyal medyanın en popüler ünlüsü belli oldu! Listede 23 yaşındaki oyuncu var! İşte 2022’nin en çok konuşulan ünlüleri listesi

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, 15 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında 'Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu' seçildi. Türkoğlu hakkında 2 milyon 150 bin 212 ileti girildi. İşte Sıla Türkoğlu dahil 2022'nin en çok konuşulan oyuncularının yaşları...

Sosyal medyanın en popüler ünlüsü belli oldu! Listede 23 yaşındaki oyuncu var! İşte 2022’nin en çok konuşulan ünlüleri listesi

NERİN CEVADZADE

30 Temmuz 1982 (40 yıl yaşında)

Sosyal medyanın en popüler ünlüsü belli oldu! Listede 23 yaşındaki oyuncu var! İşte 2022’nin en çok konuşulan ünlüleri listesi

BİRCE AKALAY

19 Haziran 1984 (38 yıl yaşında)

Sosyal medyanın en popüler ünlüsü belli oldu! Listede 23 yaşındaki oyuncu var! İşte 2022’nin en çok konuşulan ünlüleri listesi

AYÇA AYŞİN TURAN

25 Ekim 1992 (30 yıl yaşında)

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