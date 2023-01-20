Listede 23 yaşındaki o genç oyuncu var! İşte 2022'nin en popüler ünlüleri listesi! Sosyal medyanın en popüler ünlüsü belli oldu
O ünlü oyuncu, sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu oldu. 23 yaşındaki oyuncu, 15 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında 'Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu' seçildi. Bu tarihlerde hakkında 2 milyon 150 bin 212 ileti girildi. İşte sosyal medyanın en popüler ünlüleri arasında 1. olan o isim ve 2022 yılının 2022'nin en çok konuşulan ünlüleri listesi.
20.01.2023 09:43 - Son Güncelleme: 20.01.2023 09:44
Sosyal medyanın en popüler oyuncusu açıklandı. 2022 yılında bir çok genç oyuncu sosyal medyada hayran kitlesini arttırdı. Magazin dünyanın gündemini belirleyen ünlü oyunculardan biri de Sıla Türkoğlu. Başarılı oyuncu hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. Son dönemlerin en ünlü oyuncusu Hande Erçel'i bile sollayan Türkoğlu önce dünyanın en güzel kadınları arasına da girmişti. Şimdi de sosyal medyanın en popüler oyuncusu oldu.