Beren Saat arabasıyla Bebek'i salladı! 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncaklarına bakın!
Beren Saat arabasıyla Bebek'i salladı! 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat yenia rabasıyla gündemde. Kenan Doğulu ile evli olan ve son dönemde tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Beren Saat, önceki akşam Bebek'te aracıyla seyir halinde kameralara takıldı. İşte Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncakları...
19.01.2023 12:00 - Son Güncelleme: 19.01.2023 12:05
Beren Saat arabasıyla Bebek'i salladı! İşte 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncakları...
Marka yüzü olduğu firmanın 7 milyon lira değerindeki aracıyla sıkışan trafikte görüntülenen güzel oyuncu, gazetecilerin sorunları karşısında "Arkadaşlar, trafiği yavaşlatmayalım. Her şey yolunda. Uygun bir zamanda konuşalım" dedi. Pahalı aracıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Saat sosyal medyada da gündem oldu.