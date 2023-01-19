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Beren Saat arabasıyla Bebek'i salladı! 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncaklarına bakın!

Beren Saat arabasıyla Bebek'i salladı! 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat yenia rabasıyla gündemde. Kenan Doğulu ile evli olan ve son dönemde tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Beren Saat, önceki akşam Bebek'te aracıyla seyir halinde kameralara takıldı. İşte Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncakları...

19.01.2023 12:00 - Son Güncelleme: 19.01.2023 12:05
Beren Saat arabasıyla Bebek’i salladı! 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncaklarına bakın!

Beren Saat arabasıyla Bebek'i salladı! İşte 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncakları...

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Beren Saat arabasıyla Bebek’i salladı! 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncaklarına bakın!

Beren Saat, önceki akşam Bebek'te aracıyla seyir halinde görüntülendi.

Beren Saat arabasıyla Bebek’i salladı! 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncaklarına bakın!

Marka yüzü olduğu firmanın 7 milyon lira değerindeki aracıyla sıkışan trafikte görüntülenen güzel oyuncu, gazetecilerin sorunları karşısında "Arkadaşlar, trafiği yavaşlatmayalım. Her şey yolunda. Uygun bir zamanda konuşalım" dedi. Pahalı aracıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Saat sosyal medyada da gündem oldu.

Beren Saat arabasıyla Bebek’i salladı! 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncaklarına bakın!

DEMET ÖZDEMİR

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evlerinin sokağı dar olunca harekete geçti! Özel tasarım olan yeni arabalarının fiyatı dudak uçuklattı.

Beren Saat arabasıyla Bebek’i salladı! 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncaklarına bakın!

Akıllı yatırımlar yapmayı seven Demet Özdemir, geçtiğimiz ay kendine bir Volvo S 90 aldı.

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