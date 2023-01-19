Beren Saat arabasıyla Bebek’i salladı! 7 milyonluk aracıyla görüntülenen Beren Saat ve ünlülerin pahalı oyuncaklarına bakın!

Marka yüzü olduğu firmanın 7 milyon lira değerindeki aracıyla sıkışan trafikte görüntülenen güzel oyuncu, gazetecilerin sorunları karşısında "Arkadaşlar, trafiği yavaşlatmayalım. Her şey yolunda. Uygun bir zamanda konuşalım" dedi. Pahalı aracıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Saat sosyal medyada da gündem oldu.