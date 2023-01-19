Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı: "Çok küçük..."
Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı. 2021 yılının Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sık sık verdiği pozlarla adından söz ettiren Ece Seçkin son olarak kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay oldu. 31 yaşındaki Ece Seçkin'e "Çok küçük görünüyorsun" yorumları yapıldı.
19.01.2023 10:39 - Son Güncelleme: 19.01.2023 10:42
Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğmiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.
Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin'e gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna ünlü şarkıcı cevap vermişti.