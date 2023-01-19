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Haberler Magazin Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı: "Çok küçük..."

Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı: "Çok küçük..."

Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı. 2021 yılının Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sık sık verdiği pozlarla adından söz ettiren Ece Seçkin son olarak kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay oldu. 31 yaşındaki Ece Seçkin'e "Çok küçük görünüyorsun" yorumları yapıldı.

19.01.2023 10:39 - Son Güncelleme: 19.01.2023 10:42
Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı: Çok küçük...

Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı.

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Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı: Çok küçük...

2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin'in şu sıralar hem özel hayatında hem de kariyerinde işler epey yolunda.

Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı: Çok küçük...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğmiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.

Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı: Çok küçük...

Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin'e gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna ünlü şarkıcı cevap vermişti.

Ece Seçkin kasığına kadar uzanan siyah elbisesiyle olay! Hem alttan hem üstten açtı sosyal medyada yorum yağdı: Çok küçük...

"SEN AVUKAT MISIN?"

Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince takipçi bir de üstüne "Sen avukat mısın canım?" demişti.

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