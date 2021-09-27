Linet mavi bikinisiyle şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! Peş peşe yayınladı sosyal medya sallandı yaşını duyan şaştı kaldı
Linet mavi bikinisiyle şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! Ünlü şarkıcı Linet, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tekne tatiline çıkan ünlü şarkıcı, mavi bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Linet'in fit hali dikkat çekti. Bikinili paylaşım yapan ünlü şarkıcının yaşı da merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Linet'in yaşını duyan ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Linet'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
27.09.2021 20:07
- Son Güncelleme: 27.09.2021 20:07
Ünlü şarkıcı Linet, mavi bikinisi ile teknede verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Fit haliyle dikkat çeken Linet'e takipçileri "Gençlere taş çıkartır", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarda bulundu.
Linet hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü şarkıcının yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.