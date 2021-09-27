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Haberler Magazin Linet mavi bikinisiyle şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! Peş peşe yayınladı sosyal medya sallandı yaşını duyan şaştı kaldı

Linet mavi bikinisiyle şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! Peş peşe yayınladı sosyal medya sallandı yaşını duyan şaştı kaldı

Linet mavi bikinisiyle şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! Ünlü şarkıcı Linet, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tekne tatiline çıkan ünlü şarkıcı, mavi bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Linet'in fit hali dikkat çekti. Bikinili paylaşım yapan ünlü şarkıcının yaşı da merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Linet'in yaşını duyan ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Linet'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

27.09.2021 20:07 - Son Güncelleme: 27.09.2021 20:07
Linet mavi bikinisiyle şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! Peş peşe yayınladı sosyal medya sallandı yaşını duyan şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı Linet, mavi bikinisi ile teknede verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Linet mavi bikinisiyle şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! Peş peşe yayınladı sosyal medya sallandı yaşını duyan şaştı kaldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Linet mavi bikinisiyle şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! Peş peşe yayınladı sosyal medya sallandı yaşını duyan şaştı kaldı

Fit haliyle dikkat çeken Linet'e takipçileri "Gençlere taş çıkartır", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarda bulundu.

Linet mavi bikinisiyle şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! Peş peşe yayınladı sosyal medya sallandı yaşını duyan şaştı kaldı

Öte yandan ünlü şarkıcının yaşı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Linet mavi bikinisiyle şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! Peş peşe yayınladı sosyal medya sallandı yaşını duyan şaştı kaldı

Linet hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü şarkıcının yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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