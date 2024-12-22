Kim Milyoner Olmak İster’de Wanda Nara ve Simge Sağın aynı soruda! Yarışmacı kahkahaya boğuldu

Bir dönem Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi-Wanda Nara ve Simge Sağın üçlüsü magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Son olarak Simge Sağın ve Wanda Nara, Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüyle yeniden gündem oldu.
Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, yarışmacının karşısına "Dinlediğiniz 'Üzülmedin mi?' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?" sorusu çıktı.
Sorunun şıklarında ise;
A)Nil Karaibrahimgil
B) Simge Sağın
C)Yonca Evcimik
D) Wanda Nara
seçenekleri yer aldı.
Şıklarda Simge Sağın ve Wanda Nara'nın yer alması yarışmacıyı bir hayli güldürürken, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.