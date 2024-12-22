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Kim Milyoner Olmak İster'de Wanda Nara ve Simge Sağın aynı soruda! Yarışmacı kahkahaya boğuldu

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde unutulmaz bir an yaşandı! Yarışmacının karşısına çıkan sesli sorunun şıklarında Simge Sağın ve Wanda Nara yer aldı. Yarışmacı o anlarda şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 22:31 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 22:31
Kim Milyoner Olmak İster’de Wanda Nara ve Simge Sağın aynı soruda! Yarışmacı kahkahaya boğuldu

Bir dönem Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi-Wanda Nara ve Simge Sağın üçlüsü magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Wanda Nara ve Simge Sağın aynı soruda! Yarışmacı kahkahaya boğuldu

Son olarak Simge Sağın ve Wanda Nara, Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüyle yeniden gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de Wanda Nara ve Simge Sağın aynı soruda! Yarışmacı kahkahaya boğuldu

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, yarışmacının karşısına "Dinlediğiniz 'Üzülmedin mi?' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Wanda Nara ve Simge Sağın aynı soruda! Yarışmacı kahkahaya boğuldu

Sorunun şıklarında ise;

A)Nil Karaibrahimgil
B) Simge Sağın
C)Yonca Evcimik
D) Wanda Nara

seçenekleri yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Wanda Nara ve Simge Sağın aynı soruda! Yarışmacı kahkahaya boğuldu

Şıklarda Simge Sağın ve Wanda Nara'nın yer alması yarışmacıyı bir hayli güldürürken, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de Wanda Nara ve Simge Sağın aynı soruda! Yarışmacı kahkahaya boğuldu

Yarışmacı B) Simge Sağın şıkkını seçerek doğru cevabı verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Wanda Nara ve Simge Sağın aynı soruda! Yarışmacı kahkahaya boğuldu

Doğru cevabı bilmesiyle yarışmacı 10 bin TL'nin sahibi oldu.