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2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

2024 yılı ünlüler dünyasında yeni bir mutluluğun habercisi oldu. Birçok ünlü isim bu yıl anne olmanın heyecanını yaşarken bebekleri için seçtikleri isimlerle de dikkatleri üzerine çekti. Bazı isimler ilk kez duyulurken anlamları ve zarif tınılarıyla hayranlarına ilham verdi. İşte 2024 yılında annelik duygusunu tadan ve ailelerine yeni bir renk katan ünlüler ve çocuklarının isimleri...

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 08:44 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 08:44
2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

2024 yılı ünlülerin annelik duygusunu tatmaya başladığı ve yeni hayatlara merhaba dediği bir yıl oldu. Seçilen bebek isimleri ise her biri farklı tınıları ve anlamlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Azra Akın ve Atakan Koru'nun Ailesine Yeni Üye: Arya

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ile birlikte bu yıl ikinci kez anne olma sevincini yaşadı. Çift, kızları Arya'nın doğumuyla ailelerini büyütmenin mutluluğunu tattı. Azra Akın, anne olmanın mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaşarak, hayranlarından büyük ilgi gördü.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Songül Öden ve Arman Bıçakçı'dan Sone Larin

Ocak 2024'te, Songül Öden ve eşi Arman Bıçakçı, kızları Sone Larin'i kucaklarına alarak yeni bir hayata adım attı. Bu özel anı sevenleriyle paylaşan Öden, annelik heyecanını yoğun bir şekilde yaşadığını belirtti.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Cemre Kemer ve Oğlu Kerim

Şarkıcı Cemre Kemer bu yıl oğlu Kerim'i dünyaya getirerek ikinci kez annelik heyecanını yaşadı.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Kemer bu yeni dönemin heyecanını sosyal medya hesaplarında paylaşarak duygusal anlarını hayranlarıyla paylaştı.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in İkinci Çocuğu: Rika

Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz Haziran 2024'te ailelerine yeni bir üye daha ekledi.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Çiftin "Rika" adını verdikleri ikinci çocuklarının doğumu büyük mutlulukla karşılandı. Boz bu özel anı takipçileriyle paylaşarak sevincini dile getirdi.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Eda Ece ve Kızı Mina İpek Tuncer

Eda Ece 4 Nisan 2024'te ilk kez annelik sevincini yaşadı.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Kızı Mina İpek Tuncer'in doğumuyla yeni bir hayat dönemine başlayan oyuncu mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ece anne olmanın verdiği tarif edilemez duyguyu dile getirdi.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın Mire Milena'sı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti Mayıs 2024'te kızları Mire Milena'yı kucaklarına aldı.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

İkili anne-baba olmanın heyecanını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Atiksoy bu özel anı gözler önüne sererek mutluluğunu ifade etti.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses: İkiz Bebekler

Yasemin Şefkatli ve eşi İdo Tatlıses Ocak 2024'te ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Çift ikizlerine verdiği İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Şefkatli ve Tatlıses ailelerini büyütmenin mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Gonca Vuslateri'nin Kızı Asya

Gonca Vuslateri 2024 yılında ilk kez annelik duygusunu tadarak kızı Asya'yı kucakladı.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Atiye'nin Üçüncü Çocuğu: Riva

Ünlü şarkıcı Atiye 2024 yılında üçüncü defa annelik heyecanını yaşadı.

2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

Atiye minik bebeğine verdiği "Riva" ismiyle dikkat çekti. Şarkıcı annelik sürecinin getirdiği mutluluğu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.