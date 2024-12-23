2024 yılında anne olan ünlüler! Listede yok yok! Eda Ece, Azra Akın, Cemre Kemer... Çocuklarına hangi ilginç isimleri verdiler?

2024 yılı ünlülerin annelik duygusunu tatmaya başladığı ve yeni hayatlara merhaba dediği bir yıl oldu. Seçilen bebek isimleri ise her biri farklı tınıları ve anlamlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Azra Akın ve Atakan Koru'nun Ailesine Yeni Üye: Arya
2002 Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ile birlikte bu yıl ikinci kez anne olma sevincini yaşadı. Çift, kızları Arya'nın doğumuyla ailelerini büyütmenin mutluluğunu tattı. Azra Akın, anne olmanın mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaşarak, hayranlarından büyük ilgi gördü.
Songül Öden ve Arman Bıçakçı'dan Sone Larin
Ocak 2024'te, Songül Öden ve eşi Arman Bıçakçı, kızları Sone Larin'i kucaklarına alarak yeni bir hayata adım attı. Bu özel anı sevenleriyle paylaşan Öden, annelik heyecanını yoğun bir şekilde yaşadığını belirtti.
Cemre Kemer ve Oğlu Kerim
Şarkıcı Cemre Kemer bu yıl oğlu Kerim'i dünyaya getirerek ikinci kez annelik heyecanını yaşadı.
Kemer bu yeni dönemin heyecanını sosyal medya hesaplarında paylaşarak duygusal anlarını hayranlarıyla paylaştı.
Müge Boz ve Caner Erdeniz'in İkinci Çocuğu: Rika
Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz Haziran 2024'te ailelerine yeni bir üye daha ekledi.
Çiftin "Rika" adını verdikleri ikinci çocuklarının doğumu büyük mutlulukla karşılandı. Boz bu özel anı takipçileriyle paylaşarak sevincini dile getirdi.
Eda Ece ve Kızı Mina İpek Tuncer
Eda Ece 4 Nisan 2024'te ilk kez annelik sevincini yaşadı.
Kızı Mina İpek Tuncer'in doğumuyla yeni bir hayat dönemine başlayan oyuncu mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ece anne olmanın verdiği tarif edilemez duyguyu dile getirdi.
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın Mire Milena'sı
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti Mayıs 2024'te kızları Mire Milena'yı kucaklarına aldı.
İkili anne-baba olmanın heyecanını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Atiksoy bu özel anı gözler önüne sererek mutluluğunu ifade etti.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses: İkiz Bebekler
Yasemin Şefkatli ve eşi İdo Tatlıses Ocak 2024'te ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.
Çift ikizlerine verdiği İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Şefkatli ve Tatlıses ailelerini büyütmenin mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.
Gonca Vuslateri'nin Kızı Asya
Gonca Vuslateri 2024 yılında ilk kez annelik duygusunu tadarak kızı Asya'yı kucakladı.
Atiye'nin Üçüncü Çocuğu: Riva
Ünlü şarkıcı Atiye 2024 yılında üçüncü defa annelik heyecanını yaşadı.