Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine eski eşi Hilal Özdemir’den sert yanıt!
Hilal Özdemir, geçtiğimiz günlerde bir programa bağlanmış ve yaşadığı zor günleri anlatmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamadığını ve kirasını ödeyemeyecek duruma geldiğini belirten Özdemir, Körmükçü'yü 2 çocuğunun nafakasını ödememekle suçlamıştı. Hazım Körmükçü'nün aylardır çalışmadığını belirterek "Nafaka parası için şoförlüğe başlayacaktım" demesinin ardından Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü'ye sosyal medyadan cevap verdi.
İşte Hilal Özdemir'in o açıklaması;
Öncelikle medyada benimle ilgili iki TV kanalında yapılan röportaj sonucunda bana inanıp güvenen, gerek maddi katkıda bulunan, gerekse sıkıntılarımı paylaşan tüm can dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sıkıntıma merhem olan bu birbirinden değerli katkıların ezikliğini daha içime sindirememişken maalesef çocuklarımın babası bir TV kanalında yaptığı röportajda söylediği asılsız beyanlarıyla beni ve çocuklarımı inanılmaz bir şekilde yaraladı ve incitti.