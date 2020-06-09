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Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine eski eşi Hilal Özdemir’den sert yanıt!

Hilal Özdemir, geçtiğimiz günlerde bir programa bağlanmış ve yaşadığı zor günleri anlatmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamadığını ve kirasını ödeyemeyecek duruma geldiğini belirten Özdemir, Körmükçü'yü 2 çocuğunun nafakasını ödememekle suçlamıştı. Hazım Körmükçü'nün aylardır çalışmadığını belirterek "Nafaka parası için şoförlüğe başlayacaktım" demesinin ardından Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü'ye sosyal medyadan cevap verdi.

09.06.2020 10:01 - Son Güncelleme: 09.06.2020 10:39
Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine eski eşi Hilal Özdemir’den sert yanıt!

Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaşadı sıkıntıları 2. Sayfa programında anlatmıştı. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü'yü 2 çocuğunun nafakasını ödememekle ve kendisini mağdur etmekle suçlamıştı.

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Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine eski eşi Hilal Özdemir’den sert cevap!

Hazım Körmükçü, aylardır çalışmadığını belirterek "Nafaka parası için şoförlüğe başlayacaktım" demişti. Hilal Özdemir bir yazılı açıklama yaparak eski eşi Hazım Körmükçü'ye sosyal medyadan cevap verdi.

Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine eski eşi Hilal Özdemir’den sert cevap!

İşte Hilal Özdemir'in o açıklaması;

Öncelikle medyada benimle ilgili iki TV kanalında yapılan röportaj sonucunda bana inanıp güvenen, gerek maddi katkıda bulunan, gerekse sıkıntılarımı paylaşan tüm can dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sıkıntıma merhem olan bu birbirinden değerli katkıların ezikliğini daha içime sindirememişken maalesef çocuklarımın babası bir TV kanalında yaptığı röportajda söylediği asılsız beyanlarıyla beni ve çocuklarımı inanılmaz bir şekilde yaraladı ve incitti.

Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine eski eşi Hilal Özdemir’den sert cevap!

Hazım Körmükçü'nün tarafıma isnat ettiği hususlarla ilgili söz hakkımın doğması nedeniyle açıklama yapmak gereği duydum.

Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine eski eşi Hilal Özdemir’den sert cevap!

1) 14 yıllık evliliğimiz süresince eski kayınpederim bana "Kızım kazanırken para biriktir" demiş, ben de "Varken dibine kadar yaşarım yoksa avuç açarım" şeklinde cevap vermişim.

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