Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine eski eşi Hilal Özdemir’den sert yanıt!

İşte Hilal Özdemir'in o açıklaması;

Öncelikle medyada benimle ilgili iki TV kanalında yapılan röportaj sonucunda bana inanıp güvenen, gerek maddi katkıda bulunan, gerekse sıkıntılarımı paylaşan tüm can dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sıkıntıma merhem olan bu birbirinden değerli katkıların ezikliğini daha içime sindirememişken maalesef çocuklarımın babası bir TV kanalında yaptığı röportajda söylediği asılsız beyanlarıyla beni ve çocuklarımı inanılmaz bir şekilde yaraladı ve incitti.