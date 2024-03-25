Levent Ülgen’den dikkat çeken açıklamalar! “Başörtüsünün yasaklanması büyük bir haksızlıktı”

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Televizyona da iş yapıyorsunuz ama tiyatroyu da bırakmıyorsunuz...

Tiyatro oyuncunun er meydanıdır derler ama biriki defa oyuna çıkarak kimse er olmaz. Tiyatroda istikrar gerekir, yani süreklilik olmalı. Ben 40 senedir aralıksız tiyatro yapıyorum, sahneden besleniyorum. Seyircimle buluştuğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Televizyonda da iş yapmayı seviyorum ama benim için asıl ödül seyircimin oyunuma gelip, ayakta alkışlaması. Televizyonda oynamak maddi açıdan çok daha büyük kazanç geçiyor elbette. Tiyatrodan o kadar para kazanmamız mümkün değil. Ama onun bana verdiği mutluluk da bambaşka. Uzun yıllar sahnede kendimi sınadım, denedim ve biliyordum ki bana bir gün şöhret gelecek. Ben 40 yaşımda yakalarım diye düşünüyordum, 38 yaşımda geldi. Ben devlet tiyatrosuna uzun yıllar emek verdim. Tiyatrodan büyük paralar kazanmadım. Hatta hiçbir zaman evim ve arabam olmayacak diye ağladığımı da hatırlıyorum. Şöhreti yakaladıktan sonra evim de oldu arabam da...