Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu! “3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat...”

Fatma Girik, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit ile birlikte Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, hastane odasındaki son görüntüsünü yayınlayarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. İşte Yeşilçam'ın kolejli kızı Filiz Akın'ın son sağlık durumu...