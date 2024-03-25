SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu! “3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat...”

Fatma Girik, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit ile birlikte Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, hastane odasındaki son görüntüsünü yayınlayarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. İşte Yeşilçam'ın kolejli kızı Filiz Akın'ın son sağlık durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 09:51 Güncelleme 25 Mart 2024, 10:00
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu! “3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat...” 1

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu! “3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat...” 2

Evinin balkonunda çektiği videolarla yoğun ilgi gören usta oyuncu, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu! “3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat...” 3

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, hastane odasındaki son görüntüsünü yayınlayarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

SON DAKİKA