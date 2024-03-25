Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu! “3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat...”

Fatma Girik, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit ile birlikte Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, hastane odasındaki son görüntüsünü yayınlayarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. İşte Yeşilçam'ın kolejli kızı Filiz Akın'ın son sağlık durumu...
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Evinin balkonunda çektiği videolarla yoğun ilgi gören usta oyuncu, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, hastane odasındaki son görüntüsünü yayınlayarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.