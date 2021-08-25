Levent Kırca'nın gelini oyuncu Ayça Erturan'dan kötü haber! 5 aylık hamile Ayça Erturan delta varyantına yakalandı işte sağlık durumu
Levent Kırca'nın gelini oyuncu Ayça Erturan'dan kötü haber geldi! 5 aylık hamile olan Ayça Erturan delta varyantına yakalandı, sevenleri ünlü oyuncunun sağlık durumunu merak ediyor. Oğulcan Kırca ile evli olan ve kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Ayça Erturan haberi, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı." diyerek açıkladı. İşte hamile olan Ayça Erturan'ın sağlık durumu...
AYÇA ERTURAN'DAN KÖTÜ HABER!
2014 yılında Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünyaevine giren ve 5 aylık hamile olan Ayça Erturan delta varyantına yakalandı.
Kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı. Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu. Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.
DELTA VARYANTI NEDİR?
Delta varyantı dünyada yeni bir tedirginliğe yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir 'spike' protein mutasyonuna sahip.