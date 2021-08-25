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Haberler Magazin Levent Kırca'nın gelini oyuncu Ayça Erturan'dan kötü haber! 5 aylık hamile Ayça Erturan delta varyantına yakalandı işte sağlık durumu

Levent Kırca'nın gelini oyuncu Ayça Erturan'dan kötü haber! 5 aylık hamile Ayça Erturan delta varyantına yakalandı işte sağlık durumu

Levent Kırca'nın gelini oyuncu Ayça Erturan'dan kötü haber geldi! 5 aylık hamile olan Ayça Erturan delta varyantına yakalandı, sevenleri ünlü oyuncunun sağlık durumunu merak ediyor. Oğulcan Kırca ile evli olan ve kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Ayça Erturan haberi, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı." diyerek açıkladı. İşte hamile olan Ayça Erturan'ın sağlık durumu...

25.08.2021 13:10 - Son Güncelleme: 25.08.2021 13:36
Levent Kırca’nın gelini oyuncu Ayça Erturan’dan kötü haber! 5 aylık hamile ola Ayça Erturan delta varyantına yakalandı işte sağlık durumu

AYÇA ERTURAN'DAN KÖTÜ HABER!

2014 yılında Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünyaevine giren ve 5 aylık hamile olan Ayça Erturan delta varyantına yakalandı.

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Levent Kırca’nın gelini oyuncu Ayça Erturan’dan kötü haber! 5 aylık hamile ola Ayça Erturan delta varyantına yakalandı işte sağlık durumu

Kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı. Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu. Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.

Levent Kırca’nın gelini oyuncu Ayça Erturan’dan kötü haber! 5 aylık hamile ola Ayça Erturan delta varyantına yakalandı işte sağlık durumu

DELTA VARYANTI NEDİR?

Delta varyantı dünyada yeni bir tedirginliğe yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir 'spike' protein mutasyonuna sahip.

Levent Kırca’nın gelini oyuncu Ayça Erturan’dan kötü haber! 5 aylık hamile ola Ayça Erturan delta varyantına yakalandı işte sağlık durumu

Delta Plus, Delta'nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için 'endişe' yaratıyor.

Levent Kırca’nın gelini oyuncu Ayça Erturan’dan kötü haber! 5 aylık hamile ola Ayça Erturan delta varyantına yakalandı işte sağlık durumu

Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını 'endişe verici' kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.

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