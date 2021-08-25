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Haberler Magazin Deniz Akkaya'ya bir darbe de "Bahar Candan'la ilişkisi var" dediği Aziz Yıldırım'dan! 'Ahlak dışı iddialar' dedi dava açtı

Deniz Akkaya'ya bir darbe de "Bahar Candan'la ilişkisi var" dediği Aziz Yıldırım'dan! 'Ahlak dışı iddialar' dedi dava açtı

Deniz Akkaya'ya bir darbe de Aziz Yıldırım'dan geldi. Bir magazin programına konuk olan Akkaya, son günlerde sık sık gündeme gelen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddialarda bulunmuştu. Bahar Candan'ın bir süre önce 'Para bitti aşk bitti' sözlerinin perde arkasını açıklayan Deniz Akkaya, Bahar Candan ile Aziz Yıldırım'ın birlikte olduğunu ima etmişti. Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya'dan şikayetçi oldu. Savcılığa iletilen şikayet dilekçesinde şüpheli Akkaya ve program yorumcularının kişilerin anayasal olarak koruma altına alınan özel hayatlarını dikkate almadan onur ve şereflerini rencide edecek şekilde kahkahalar eşliğinde ifade ettikleri söylendi.

25.08.2021 12:21 - Son Güncelleme: 25.08.2021 12:23
Deniz Akkaya’ya bir darbe de Bahar Candan’la ilişkisi var dediği Aziz Yıldırım’dan! ’Ahlak dışı iddialar’ dedi dava açtı

Deniz Akkaya'ya bir darbe de "Bahar Candan'la ilişkisi var" dediği Aziz Yıldırım'dan! 'Ahlak dışı iddialar' dedi dava açtı!

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Deniz Akkaya’ya bir darbe de Bahar Candan’la ilişkisi var dediği Aziz Yıldırım’dan! ’Ahlak dışı iddialar’ dedi dava açtı

Selin Ciğerci ile aralarındaki davada hakkında verilen 3 aylık tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle zorlama hapis cezası alan Deniz Akkaya'nın başı yine dertte.

Deniz Akkaya’ya bir darbe de Bahar Candan’la ilişkisi var dediği Aziz Yıldırım’dan! ’Ahlak dışı iddialar’ dedi dava açtı

Akkaya, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında Bahar-Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddialarda bulundu.

Deniz Akkaya’ya bir darbe de Bahar Candan’la ilişkisi var dediği Aziz Yıldırım’dan! ’Ahlak dışı iddialar’ dedi dava açtı

"AHLAK DIŞI BİR YALANDAN İBARET"

Bahar Candan'ın bir süre önce 'Para bitti aşk bitti' diyerek hangi konudan bahsettiğini açıklayan Akkaya, Candan'ın Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte olduğunu ima etti. Bu iddiaların ardından Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya'dan şikayetçi oldu.

Deniz Akkaya’ya bir darbe de Bahar Candan’la ilişkisi var dediği Aziz Yıldırım’dan! ’Ahlak dışı iddialar’ dedi dava açtı

"Kahkahalarla onur ve şerefim rencide edildi" diyen Yıldırım'ın dilekçesinde; Akkaya'nın, özel hayatına, onur, şeref ve saygınlığına, aile birliğine zarar veren ağır bir saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Deniz Akkaya’ya bir darbe de Bahar Candan’la ilişkisi var dediği Aziz Yıldırım’dan! ’Ahlak dışı iddialar’ dedi dava açtı

Şikayete konu olan sözlerin ahlak dışı bir yalandan ibaret olduğu vurgulandı.

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