Deniz Akkaya'ya bir darbe de "Bahar Candan'la ilişkisi var" dediği Aziz Yıldırım'dan! 'Ahlak dışı iddialar' dedi dava açtı!

"AHLAK DIŞI BİR YALANDAN İBARET"

Bahar Candan'ın bir süre önce 'Para bitti aşk bitti' diyerek hangi konudan bahsettiğini açıklayan Akkaya, Candan'ın Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte olduğunu ima etti. Bu iddiaların ardından Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya'dan şikayetçi oldu.