Deniz Akkaya'ya bir darbe de "Bahar Candan'la ilişkisi var" dediği Aziz Yıldırım'dan! 'Ahlak dışı iddialar' dedi dava açtı
Deniz Akkaya'ya bir darbe de Aziz Yıldırım'dan geldi. Bir magazin programına konuk olan Akkaya, son günlerde sık sık gündeme gelen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddialarda bulunmuştu. Bahar Candan'ın bir süre önce 'Para bitti aşk bitti' sözlerinin perde arkasını açıklayan Deniz Akkaya, Bahar Candan ile Aziz Yıldırım'ın birlikte olduğunu ima etmişti. Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya'dan şikayetçi oldu. Savcılığa iletilen şikayet dilekçesinde şüpheli Akkaya ve program yorumcularının kişilerin anayasal olarak koruma altına alınan özel hayatlarını dikkate almadan onur ve şereflerini rencide edecek şekilde kahkahalar eşliğinde ifade ettikleri söylendi.
25.08.2021 12:21
- Son Güncelleme: 25.08.2021 12:23
"AHLAK DIŞI BİR YALANDAN İBARET"
Bahar Candan'ın bir süre önce 'Para bitti aşk bitti' diyerek hangi konudan bahsettiğini açıklayan Akkaya, Candan'ın Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte olduğunu ima etti. Bu iddiaların ardından Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya'dan şikayetçi oldu.