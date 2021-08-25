Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu 1970 Türkiye Güzeli...

Annesinin izinden giden ve 1993 yılında katıldığı yarışmayla güzelliğini tescillenen Ebru Cündübeyoğlu'nun 'O zaman renk' notuyla yayınladığı bu fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü.

İşte Türkiye'nin ve dünyanın en güzel ünlüleri ve onların aileleri...