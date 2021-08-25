Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu 1970 Türkiye Güzeli...
Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu'nun da kızı gibi Türkiye Güzeli olduğunu yeni öğrenenler şaşırıyor. 1970 yılında Türkiye Güzeli seçilen Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı olan Ebru Cündübeyoğlu, her daim duru güzelliği ile adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü oyuncunun güzelliği genlerden geliyor. Annesi gibi Türkiye Güzeli seçilen Ebru Cündübeyoğlu, Instagram paylaşımı ile gündeme boma gibi düştü.
25.08.2021 14:04
- Son Güncelleme: 25.08.2021 14:04