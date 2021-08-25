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Haberler Magazin Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu 1970 Türkiye Güzeli...

Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu 1970 Türkiye Güzeli...

Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu'nun da kızı gibi Türkiye Güzeli olduğunu yeni öğrenenler şaşırıyor. 1970 yılında Türkiye Güzeli seçilen Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı olan Ebru Cündübeyoğlu, her daim duru güzelliği ile adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü oyuncunun güzelliği genlerden geliyor. Annesi gibi Türkiye Güzeli seçilen Ebru Cündübeyoğlu, Instagram paylaşımı ile gündeme boma gibi düştü.

25.08.2021 14:04 - Son Güncelleme: 25.08.2021 14:04
Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu 1970 Türkiye Güzeli...

Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu da eski 'Türkiye Güzelleri'nden...

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Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu 1970 Türkiye Güzeli...

10 Eylül 1974'de Almanya'da doğan Ebru Cündübeyoğlu tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve şarkıcı. Duru adında bir kızı olan Ebru Cündübeyoğlu'nun güzelliği hem genetik hem de tescilli...

Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu 1970 Türkiye Güzeli...

1993 yılında kendisi de annesi gibi Türkiye 4. Güzeli seçildi ve aynı yıl televizyon kariyeri başlayan Ebru Cündübeyoğlu, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.

Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu 1970 Türkiye Güzeli...

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Ebru Cündübeyoğlu, annesi Hülya Cüncübeyoğlu ve babası Ertuğrul Cündübeyoğlu ile nostaljik bir karesini paylaştı. Kısa sürede gündem olan Cündübeyoğlu Ailesi'ne sosyal medyada yorum yağdı.

Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Anne Hülya Cündübeyoğlu 1970 Türkiye Güzeli...

Annesinin izinden giden ve 1993 yılında katıldığı yarışmayla güzelliğini tescillenen Ebru Cündübeyoğlu'nun 'O zaman renk' notuyla yayınladığı bu fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü.
İşte Türkiye'nin ve dünyanın en güzel ünlüleri ve onların aileleri...

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