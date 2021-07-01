Masterchef Zeynep'in son hali görenleri şoke etti estetik mucizesi! MasterChef Zeynep Alikoç estetikle öyle bir değişti ki...
TV 8 ekranlarında yayınlanan her yarışmadan sonra neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor ve bambaşka birine dönüşüyor. Survivor Nagihan Karadere, Birsen Bekgöz, Sahra Işık derken şimdi de eski Masterchef yarışmacılarından Zeynep Alikoç bambaşka birine dönüştü. Masterchef'in ilk sezon yarışmacılarından biri olan, pek çok kavgada başı çeken Zeynep Alikoç'un son halini bakalım tanıyabilecek misiniz...
01.07.2021 10:40
- Son Güncelleme: 01.07.2021 10:40
MasterChef yarışmasına katılan ünlü yarışmacılar, son günlerde değişimleriyle gündemden düşmüyor. Yarışmadan sonraki hayatları araştırılan isimler, özellikle şöhreti yakaladıktan sonraki değişimleriyle adlarından söz ettiriyorlar. O isimlerden biri de MasterChef Zeynep oldu. Yetenekli yarışmacı Zeynep Alikoç'un eski halinden eser kalmadı.