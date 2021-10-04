Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu'yu paylaştı hangisi Lerzan hangisi annesi kimse tanıyamadı! Hık demiş burnundan düşmüş
Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' sorusu sosyal medya gündeminde! Bir dönem kavgalı olduğu Seda Sayan'a benzetilen 43 yaşındaki Lerzan Mutlu'nun Instagram paylaşımlarında annesi Reyhan Mutlu dikkat çekti. Kızına olan benzerliği ve genç görünümü ile şaşırtan Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu, 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' dedirtti.
04.10.2021 15:07
- Son Güncelleme: 04.10.2021 15:07