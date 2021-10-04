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Haberler Magazin Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu'yu paylaştı hangisi Lerzan hangisi annesi kimse tanıyamadı! Hık demiş burnundan düşmüş

Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu'yu paylaştı hangisi Lerzan hangisi annesi kimse tanıyamadı! Hık demiş burnundan düşmüş

Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' sorusu sosyal medya gündeminde! Bir dönem kavgalı olduğu Seda Sayan'a benzetilen 43 yaşındaki Lerzan Mutlu'nun Instagram paylaşımlarında annesi Reyhan Mutlu dikkat çekti. Kızına olan benzerliği ve genç görünümü ile şaşırtan Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu, 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' dedirtti.

04.10.2021 15:07 - Son Güncelleme: 04.10.2021 15:07
Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu’yu paylaştı hangisi Lerzan hangisi annesi kimse tanıyamadı! Hık demiş burnundan düşmüş

43 yaşındaki Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! İşte sosyal medyada, 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' dedirten şarkıcı Lerzan Mutlu'nun annesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

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Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu’yu paylaştı hangisi Lerzan hangisi annesi kimse tanıyamadı! Hık demiş burnundan düşmüş

SİNEM KOBAL

Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu’yu paylaştı hangisi Lerzan hangisi annesi kimse tanıyamadı! Hık demiş burnundan düşmüş

SİNEM KOBAL VE ANNESİ

Nuray Kobal ve Sinem Kobal

Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu’yu paylaştı hangisi Lerzan hangisi annesi kimse tanıyamadı! Hık demiş burnundan düşmüş
Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu’yu paylaştı hangisi Lerzan hangisi annesi kimse tanıyamadı! Hık demiş burnundan düşmüş

Sinem Kobal'ın annesi ve kardeşi

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