Leonardo DiCaprio lüks yatında bikinili kızlarla yakalandı! 2023'e hızlı giriş yaptı 48'lik DiCaprio'nun son halini görenler: "Göbüş yapmışsın"
Leonardo DiCaprio lüks yatında bikinili kızlarla yakalandı! 2023'e hızlı giriş yaptı 48'lik DiCaprio'nun son halini görenler, "Göbüş yapmışsın" , "Kurt ava çıkmış" yorumları yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Dicaprio, Gigi Hadid ile aşk yaşadığı iddialarına rağmen geçtiğimiz hafta aktris Victoria Lamas ile görüntülenmişti. Ünlü ismin ikonik filmi 'Titanik' çekildikten 2 yıl sonra dünyaya gelen Lamas ile aşk yaşadığı iddia edilirken, DiCaprio lüks yatında bikinili güzellerle görüntülendi.
Leonardo DiCaprio lüks yatında bikinili kızlarla yakalandı! 2023'e hızlı giriş yaptı 48'lik DiCaprio'nun son halini görenler, "Göbüş yapmışsın" yorumları yapıyor.
Beş yıldır aşk yaşadığı Camila Morrone ile güzel modelden 22 yaş büyük olan ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü isme yakın kişiler, Leo ve Camila'nın son zamanlarda birbirlerinden uzaklaştığını ve ikilinin kötü bir şekilde ayrılmadığını söylemişti.
Bu ayrılık, Hollywood yıldızının 25 yaşın üzerindeki bir kadınla asla halka açık bir şekilde ilişki yaşamadığı söylentilerini de güçlendirmiş olmuştu. Ayrılığın ardından sosyal medya kullanıcılarının Oscar ödüllü oyuncunun 25 yaşın üzerindeki kadınlarla aşk yaşamadığını savunmalarına rağmen, Leonardo DiCaprio'nun 27 yaşındaki süper model Gigi Hadid ile romantik bir bağ kurduğu iddia edilmişti.
Ancak 48 yaşındaki Leonardo DiCaprio, geçtiğimiz hafta süper model Gigi Hadid ile aşk yaşadığı yönündeki spekülasyonlara rağmen; 23 yaşındaki aktris Victoria Lamas ile samimi bir şekilde objektiflere takılmıştı.