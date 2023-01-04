Leonardo DiCaprio lüks yatında bikinili kızlarla yakalandı! 2023'e hızlı giriş yaptı 48'lik DiCaprio'nun son halini görenler: "Göbüş yapmışsın"

Bu ayrılık, Hollywood yıldızının 25 yaşın üzerindeki bir kadınla asla halka açık bir şekilde ilişki yaşamadığı söylentilerini de güçlendirmiş olmuştu. Ayrılığın ardından sosyal medya kullanıcılarının Oscar ödüllü oyuncunun 25 yaşın üzerindeki kadınlarla aşk yaşamadığını savunmalarına rağmen, Leonardo DiCaprio'nun 27 yaşındaki süper model Gigi Hadid ile romantik bir bağ kurduğu iddia edilmişti.