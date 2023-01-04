İbrahim Çelikkol’dan Birce Akalay paylaşımı! Hızını alamadı üst üste paylaştı! Yılbaşı’nda sevgilisiyle ilan-ı aşk etmişti

Denizde verdiği pozları yayınlayan Akalay, paylaşımının altına şu notu eklemişti: "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın. Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere... İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın"