Leman Sam’ın ırkçı paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arapları hedef alan Leman’a tepkiler çığ gibi büyüdü

Şarkıcı Leman Sam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar" ifadelerini kullandı.