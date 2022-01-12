Leman Sam'ın ırkçı paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arapları hedef alan Leman’a tepkiler çığ gibi büyüdü
Şarkıcı Leman Sam, sosyal medya hesabında skandal bir paylaşıma imza attı. Twitter üzerinden paylaşım yapan Sam'ın 'Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı' şeklindeki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Sam'a tepki gösterirken bir açıklama da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan geldi. İşte Leman Sam'ın paylaşımının tamamı ve gelen tepkiler...
12.01.2022 23:39
- Son Güncelleme: 13.01.2022 00:07
Şarkıcı Leman Sam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar" ifadelerini kullandı.
TİHEK, Leman Sam'ın Araplarla ilgili sosyal medyadaki paylaşımına ilişkin, "Toplumsal barışı hedef alan bu türden provokatif eylemleri besleyen ayrımcı dil ve nefret söylemlerinden uzak durma sorumluluğunu tüm ilgililere hatırlatmak isteriz" açıklamasını yaptı.
Paylaşımla ilgili yüzlerce tepki tweetinden birini ise AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci attı. Leman Sam'ın tweetinin ekran resmini paylaşan Birinci, "Faşizm nedir, faşist kimdir?" dedi.