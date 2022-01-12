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Haberler Magazin Leman Sam'ın ırkçı paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arapları hedef alan Leman’a tepkiler çığ gibi büyüdü

Leman Sam'ın ırkçı paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arapları hedef alan Leman’a tepkiler çığ gibi büyüdü

Şarkıcı Leman Sam, sosyal medya hesabında skandal bir paylaşıma imza attı. Twitter üzerinden paylaşım yapan Sam'ın 'Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı' şeklindeki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Sam'a tepki gösterirken bir açıklama da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan geldi. İşte Leman Sam'ın paylaşımının tamamı ve gelen tepkiler...

12.01.2022 23:39 - Son Güncelleme: 13.01.2022 00:07
Leman Sam’ın ırkçı paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arapları hedef alan Leman’a tepkiler çığ gibi büyüdü

Şarkıcı Leman Sam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar" ifadelerini kullandı.

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Leman Sam’ın ırkçı paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arapları hedef alan Leman’a tepkiler çığ gibi büyüdü

Sam'ın ırkçı paylaşımı sosyal medyanın gündemine otururken tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepki gösterdiği paylaşıma Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da kayıtsız kalmadı.

Leman Sam’ın ırkçı paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arapları hedef alan Leman’a tepkiler çığ gibi büyüdü

TİHEK, Leman Sam'ın Araplarla ilgili sosyal medyadaki paylaşımına ilişkin, "Toplumsal barışı hedef alan bu türden provokatif eylemleri besleyen ayrımcı dil ve nefret söylemlerinden uzak durma sorumluluğunu tüm ilgililere hatırlatmak isteriz" açıklamasını yaptı.

Leman Sam’ın ırkçı paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arapları hedef alan Leman’a tepkiler çığ gibi büyüdü

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ!
Sam'ın ırkçı paylaşımının ardından sosyal medya adeta ayağa kalktı. İşte o tepkilerden bazıları...

Leman Sam’ın ırkçı paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arapları hedef alan Leman’a tepkiler çığ gibi büyüdü

Paylaşımla ilgili yüzlerce tepki tweetinden birini ise AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci attı. Leman Sam'ın tweetinin ekran resmini paylaşan Birinci, "Faşizm nedir, faşist kimdir?" dedi.

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