Lamia 16 yıl sonra Kenan'ına kavuştu! Dudaktan Kalbe'nin ölümsüz aşıklarıydı! Aslı Tandoğan paylaştı Burak Hakkı bakın ne yanıt verdi!

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Ay Yapım imzalı, yazar Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan, 2007-2009 yılları arasında yayınlanan dizi Dudaktan Kalbe'nin başrol oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını geçmişe götürdü. Dizideki partneri Burak Hakkı ile yan yana gelen güzel oyuncu paylaşımına '' Canım partnerimle tekrar bir arada '' notunu düştü. Eski rol arkadaşı Burak Hakkı bakın ne yanıt verdi! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım...