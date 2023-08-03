Çağla Şıkel bir şeyler deniyor "Seçim benim dikkatimi hangisine vereceğim?" Kendini koskocaman bir varilin içine sokan Çağla...

Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine giren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. 2015'te Altuğ ile yollarını ayıran Şıkel, sosyal medya paylaşımlarında sık sık oğullarına yer verdi. Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'le soğuğa meydan okuduğu anları paylaşan Çağla Şıkel yine kendini varile soktu.
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Çağla Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.
2015'te yollarını ayıran çiftin bu evlilikten Kuzey ile Uzay adlarında iki evladı oldu. Boşandıktan sonra da çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen Altuğ ile Şıkel, birbiri haklarında yaptıkları açıklamalarla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.
İkili, son olarak Emre Altuğ'un Babalar Günü'nde yaptığı göndermeyle gündeme geldi. Oğlu Kuzey ile Babalar Günü için özel düzenlenen özel tenis maçına çıkan şarkıcı, "Hırslı mısınızdır?" sorusu üzerine şunları söyledi: