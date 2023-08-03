Çağla Şıkel bir şeyler deniyor "Seçim benim dikkatimi hangisine vereceğim?" Kendini koskocaman bir varilin içine sokan Çağla...

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Çağla Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.

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2015'te yollarını ayıran çiftin bu evlilikten Kuzey ile Uzay adlarında iki evladı oldu. Boşandıktan sonra da çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen Altuğ ile Şıkel, birbiri haklarında yaptıkları açıklamalarla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.