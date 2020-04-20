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Lady Gaga öncülüğünde ev konseri! 8 saatte 128 milyon dolar...

Koronavirüse karşı ön saflarda çalışanlar için Lady Gaga öncülüğünde yıldızlar, küresel çapta ilk dijital yardım konserini vererek tarihe geçti. 8 saatlik yardım konserinde 128 milyon dolarlık bağış toplandı. 1985'teki yardım konseri Live Aid'den bu yana ilk kez bu kadar çok yıldız şarkıcı aynı konserde buluştu.

20.04.2020 12:29 - Son Güncelleme: 20.04.2020 13:56
Lady Gaga öncülüğünde ev konseri! 8 saatte 128 milyon dolar...

'One World: Together At Home' isimli konser, sosyal medya ve Amerikan televizyonlarından yayınlandı.
8 saatlik yardım konserinde 128 milyon dolarlık bağış toplandı.

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Lady Gaga öncülüğünde ev konseri! 8 saatte 128 milyon dolar...

1985'teki yardım konseri Live Aid'den bu yana ilk kez bu kadar çok yıldız şarkıcı aynı konserde buluştu.

Lady Gaga öncülüğünde ev konseri! 8 saatte 128 milyon dolar...

100'den fazla şarkıcının evlerden bağlanması, alışılmadık bir konser görüntüsü oluşturdu.
Açık hava konseri atmosferinden uzak etkinlik izleyicilerde burukluk yarattı. Hepsi farklı yerlerde olan şarkıcılar, senkronize yayına olanak sağlayan hızlı internet teknolojisine henüz geçilmediğinden kayıtlarını banttan yayınladı.

Lady Gaga öncülüğünde ev konseri! 8 saatte 128 milyon dolar...

Konserin en beğenilen performansı Lady Gaga, Andrea Bocelli, Celine Dion ve Lang Lang'in konser sonunda birlikte söylediği 'The Prayer' şarkısı oldu.

Lady Gaga öncülüğünde ev konseri! 8 saatte 128 milyon dolar...

Jennifer Lopez, evinin bahçesinde Barbra Streisand'in 'People' şarkısını söyledi.

Lady Gaga öncülüğünde ev konseri! 8 saatte 128 milyon dolar...

Beyoncekonserde şarkı söylemedi ancak toplumsal mesaj verdi.

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