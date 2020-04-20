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Lady Gaga öncülüğünde ev konseri! 8 saatte 128 milyon dolar...

Koronavirüse karşı ön saflarda çalışanlar için Lady Gaga öncülüğünde yıldızlar, küresel çapta ilk dijital yardım konserini vererek tarihe geçti. 8 saatlik yardım konserinde 128 milyon dolarlık bağış toplandı. 1985'teki yardım konseri Live Aid'den bu yana ilk kez bu kadar çok yıldız şarkıcı aynı konserde buluştu.

20.04.2020 12:29 - Son Güncelleme: 20.04.2020 13:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





