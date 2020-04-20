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Arka Sokaklar setinde aşk! Dişi kurt Ela Yörüklü gönlünü Yiğitcan Ergin'e kaptırdı!

Arka Sokaklar'ın yaşına göre oldukça zeki, cesur; ve bir o kadar da inatçı bir 'dişi kurt'u olan Ela Yörüklü, gönlünü set arkadaşı oyuncu Yiğitcan Ergin'e kaptırdı. Önceki gün yan yana kameralara yakalanan ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düştü. Arka Sokaklar'da ekibin Ankara Emniyeti'nden Cemal Şahin karakterine hayat veren Yiğitcan Ergin, dizide güçlü, becerikli ve tehlikeye atılırken tereddütsüz... İşte genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli; sokakları ve insanları iyi bilen bir karakteri canlandıran Ergin ile Ela Yörüklü'nün yakalandığı o anlar...

20.04.2020 11:32 - Son Güncelleme: 20.04.2020 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





