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Arka Sokaklar setinde aşk! Dişi kurt Ela Yörüklü gönlünü Yiğitcan Ergin'e kaptırdı!

Arka Sokaklar'ın yaşına göre oldukça zeki, cesur; ve bir o kadar da inatçı bir 'dişi kurt'u olan Ela Yörüklü, gönlünü set arkadaşı oyuncu Yiğitcan Ergin'e kaptırdı. Önceki gün yan yana kameralara yakalanan ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düştü. Arka Sokaklar'da ekibin Ankara Emniyeti'nden Cemal Şahin karakterine hayat veren Yiğitcan Ergin, dizide güçlü, becerikli ve tehlikeye atılırken tereddütsüz... İşte genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli; sokakları ve insanları iyi bilen bir karakteri canlandıran Ergin ile Ela Yörüklü'nün yakalandığı o anlar...

20.04.2020 11:32 - Son Güncelleme: 20.04.2020 12:06
Arka Sokaklar setinde aşk! Dişi kurt Ela Yörüklü gönlünü Yiğitcan Ergin'e kaptırdı!

Arka Sokaklar dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı! İkili, önceki gün objektiflere yakalandı.

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Arka Sokaklar setinde aşk! Dişi kurt Ela Yörüklü gönlünü Yiğitcan Ergin'e kaptırdı!

Yiğitcan Ergin, Arka Sokaklar dizisinde Cemal Şahin karakterine hayat veriyor. Ekibin Ankara Emniyeti'nden olan Ergin, güçlü, becerikli ve tehlikeye atılırken tereddütsüz... Genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli; sokakları ve insanları iyi biliyor.

Ela Yörüklü, dizideki adıyla Ezgi Vural... Ekibin diğer komiseri, dizide Cemal Şahin'in sevgilisi... Yaşına göre oldukça zeki, cesur; ve bir o kadar da inatçı bir 'dişi kurt'…

Arka Sokaklar setinde aşk! Dişi kurt Ela Yörüklü gönlünü Yiğitcan Ergin'e kaptırdı!

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da dizi aşkı gerçek oldu.

Arka Sokaklar setinde aşk! Dişi kurt Ela Yörüklü gönlünü Yiğitcan Ergin'e kaptırdı!

Diziye bu yıl dahil olan iki genç isim, rol gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıdı.

Arka Sokaklar setinde aşk! Dişi kurt Ela Yörüklü gönlünü Yiğitcan Ergin'e kaptırdı!

Genç oyuncular Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin, önceki gün Arnavutköy'de objektife takıldı.

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