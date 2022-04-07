Lady Diana hakkında tüm bildiklerinizi unutun ’kurnaz ve uyanık’ Prenses tüm dünyayı kandırdı mı? Neden öldü merak edilen...

ANNESİNİN İLİŞKİSİ OLAN BİR ERKEKTEN SÖZ ETTİ

Buna göre henüz 13 yaşında olan William, Pierce Morgan'ın da yer aldığı bir toplantıya davet edildi. Bu sırada alkollü içki içen William Morgan'a, annesi Diana'nın ilişkide olduğu bir adamın karısının fotoğrafını, Eton Collage'daki dart tahtasına koyduğunu ve ona doğru atışlar yaptığını da söyledi. Tina Brown, annesinin bütün sırlarını paylaşmanın, bunların ortaya saçılmasını ve hatta 36 yaşında ölümüne neden olmasını izlemenin William'ın basınla ilişkilerinde "acımasız ve kontrol takıntılı" bir insan haline gelmesine neden olduğunu da ileri sürdü.