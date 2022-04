Lady Diana hakkında tüm bildiklerinizi unutun ’kurnaz ve uyanık’ Prenses tüm dünyayı kandırdı mı? Neden öldü merak edilen...

YERİ GELDİĞİNDE BASINLA İŞBİRLİĞİ YAPTIĞINI DA GÖRÜYORDU

Tam adı The Palace Papers: Inside the House of Windsor—the Truth and the Turmoil olan kitapta Prenses Diana ile büyük oğlu William arasındaki ilişkiye geniş bir yer ayrıldı. Bu bölümde yer alan çarpıcı ayrıntılardan biri de şöyle: William, annesini anlıyordu ama onu idealize etmemeyi seçti. Annesinin değişken aşk hayatını bilen William, yine de "ser verip sır vermiyordu." Aynı zamanda basının, annesinin hayatını nasıl bir cehenneme çevirdiğinin de farkındaydı. Fakat aynı zamanda Diana'nın, yeri geldiğinde basınla nasıl işbirliği yaptığını da görüyordu.