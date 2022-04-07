Lady Diana hakkında tüm bildiklerinizi unutun 'kurnaz ve uyanık' Prenses tüm dünyayı kandırdı mı? Neden öldü merak edilen...
31 Ağustos 1997'de sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında ölen Diana Spencer attığı her adım takip ediliyor, hareketlerinden stiline her detayı anbean takip ediliyordu. Milyonlarca kişi tarafından izlenen cenaze töreninin ardından akıllarda tek bir soru işareti vardı; Prenses (Lady) Diana Spencer neden öldü? Lady Diana'nın üzerinden yıllar geçti ancak gerek sarayda yaşadığı hayat, gerekse özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor.
Ölümünün üzerinden tam 25 yıl geçti ama hâlâ bütün dünya Diana Spencer'ın ya da herkesin onu anımsadığı adıyla Prenses Diana'nın aslında kim olduğunu çözmeye çalışıyor. Bu konuda uzmanların çabaları ve iddiaları da bitmek bilmiyor. Bunlara yeni bir halka da biyografi yazarı Tina Brown'ın kaleme aldığı ve kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan The Palace Papers adlı kitap.
'DIANA KURNAZ BİRİYDİ'
Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan kitapta Brown, Diana hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıyor. Bunlardan biri de Diana'nın halkın büyük bir kesiminin gözünde çizdiği "medya kurbanı" imajının doğru olmadığı. Brown'ın kitapta öne sürdüğüne göre Diana "kurnaz ve her işin altından beceriyle kalkabilen "uyanık" biriydi.
'BENİM KÜÇÜK BİLGİ ADAMIM'
Tina Brown'ın kitabında ileri sürdüğüne göre Diana'nın hayattaki en güvenilir sırdaşı büyük oğlu William'dı. Hatta Prenses, oğlunu "benim küçük bilge adamım" diye tanımlıyordu. O dönemde henüz çok genç olan William'ın, annesinin hayatındaki erkeklerle yaşadığı bütün iyi, kötü ve çirkin ayrıntıları bildiği de Tina Brown'ın kitabında savunduğu iddialar arasında. Kitapta bu konuda çarpıcı bir ayrıntıya da yer verildi.
ANNESİNİN İLİŞKİSİ OLAN BİR ERKEKTEN SÖZ ETTİ
Buna göre henüz 13 yaşında olan William, Pierce Morgan'ın da yer aldığı bir toplantıya davet edildi. Bu sırada alkollü içki içen William Morgan'a, annesi Diana'nın ilişkide olduğu bir adamın karısının fotoğrafını, Eton Collage'daki dart tahtasına koyduğunu ve ona doğru atışlar yaptığını da söyledi. Tina Brown, annesinin bütün sırlarını paylaşmanın, bunların ortaya saçılmasını ve hatta 36 yaşında ölümüne neden olmasını izlemenin William'ın basınla ilişkilerinde "acımasız ve kontrol takıntılı" bir insan haline gelmesine neden olduğunu da ileri sürdü.
YERİ GELDİĞİNDE BASINLA İŞBİRLİĞİ YAPTIĞINI DA GÖRÜYORDU
Tam adı The Palace Papers: Inside the House of Windsor—the Truth and the Turmoil olan kitapta Prenses Diana ile büyük oğlu William arasındaki ilişkiye geniş bir yer ayrıldı. Bu bölümde yer alan çarpıcı ayrıntılardan biri de şöyle: William, annesini anlıyordu ama onu idealize etmemeyi seçti. Annesinin değişken aşk hayatını bilen William, yine de "ser verip sır vermiyordu." Aynı zamanda basının, annesinin hayatını nasıl bir cehenneme çevirdiğinin de farkındaydı. Fakat aynı zamanda Diana'nın, yeri geldiğinde basınla nasıl işbirliği yaptığını da görüyordu.