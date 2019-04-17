Erkenci Kuş dizisinin yeni yıldızı Aliye Uzunatağan'ın kızını görenler hayrete düştü! O da kendisi kadar ünlü!

Erkenci Kuş dizisi yaz sezonunda da devam edeceği bilgisini paylaştıktan hemen sonra oyuncu değişikliğine gitti. Oyuncu kadrosuna 5 ünlü ismi dahil eden Erkenci Kuş'ta neler olacağı merak edilirken izleyici yeni oyuncular hakkında bilgilenmeye başladı. Yılların oyuncusu 67 yaşındaki Aliye Uzunatağan'ın kızını görenler ise hayrete düştü. Bir zamanlar aynı dizide rol alan anne kızı görmeye hazır mısınız? İşte ünlü isimlerin çocukları...