Erkenci Kuş dizisinin yeni yıldızı Aliye Uzunatağan'ın kızını görenler hayrete düştü! O da kendisi kadar ünlü!
Erkenci Kuş dizisine 5 yeni oyuncu eklendi. Can Yaman ile Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisine Aliye Uzunatağan, Sevinç Erbulak, Ahmet Somers, Ahmet Olgun Sünear ve Başak Gümülcinelioğlu dahil oldu. Yeni gelen oyuncular ise izleyici tarafından merak edildi. 67 yaşındaki Aliye Uzunatağan'ın kızını görenler ise hayrete düştü.
17.04.2019 13:25
- Son Güncelleme: 17.04.2019 13:25
Erkenci Kuş dizisi yaz sezonunda da devam edeceği bilgisini paylaştıktan hemen sonra oyuncu değişikliğine gitti. Oyuncu kadrosuna 5 ünlü ismi dahil eden Erkenci Kuş'ta neler olacağı merak edilirken izleyici yeni oyuncular hakkında bilgilenmeye başladı. Yılların oyuncusu 67 yaşındaki Aliye Uzunatağan'ın kızını görenler ise hayrete düştü. Bir zamanlar aynı dizide rol alan anne kızı görmeye hazır mısınız? İşte ünlü isimlerin çocukları...
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