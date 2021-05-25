Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan sessizliğini bozdu! Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu ilk açıklama geldi
Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan sessizliğini bozdu! Masumiyet dizisinde Ela karakterine can veren İlayda Alişan'ın adı dizinin final yapmasının ardından rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk dedikodularına karışmıştı. Set dışındaki yakınlıkları ile dikkat çeken İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün, dizideki rol arkadaşları Deniz Işın ile birlikte tatile çıkmaları ise iddiaları güçlendirmişti. İkiliden İlayda Alişan, konu hakkındaki sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak konuya açıklık getirdi. İşte İlayda Alişan'ın o açıklaması…
25.05.2021 21:51
- Son Güncelleme: 25.05.2021 21:51
Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin rol arkadaşları Deniz Işın ile birlikte tatile çıkmaları ise iddiaları güçlendirmişti.
Magazin gündeminden düşmeyen aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama İlayda Alişan'dan geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak konuya açıklık getirdi.
Magazin gündeminden düşmeyen aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama İlayda Alişan'dan geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak konuya açıklık getirdi.
Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı açıklamayla suskunluğunu bozan İlayda Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Bir süredir hakkımda çıkan haberleri üzülerek takip ediyorum.
Uzun zamandır hayatımda kimse yok ve yazılanlar hem ailemi hem de beni fazlasıyla yıpratıyor. Kariyerime odaklandığım bu dönemde mesleğim dışında herhangi bir konuyla gündeme gelmek istemiyorum. Sizden de aynı hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum"