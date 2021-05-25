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Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte İsmail Hacıoğlu’nun memleketi…

Ayla'nın Süleyman'ı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereliymiş! Kore savaşı sırasında yaşanan trajik bir olayı beyazperdeye yansıtan Ayla filminde Süleyman karakterine can veren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, performansıyla izleyicilerden tam not almıştı. Bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı ise merak konusu oldu. Şimdilerde meslektaşı Merve Çağıran ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan oyuncunun hayatı, hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İsmail Hacıoğlu'nun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte İsmail Hacıoğlu'nun memleketi…

25.05.2021 21:07 - Son Güncelleme: 25.05.2021 21:07
Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte İsmail Hacıoğlu’nun memleketi…

Ayla filminde canlandırdığı Süleyman karakteriyle beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu, verdiği bir röportajda "Tabii ki sevdiğim ve sevmediğim işlerim var. Ama Ayla'yı bir ayrı sevdim ben, içime sindi. İzledikçe hala bir tuhaf oluyorum" demişti.

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Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte İsmail Hacıoğlu’nun memleketi…

İsmail Hacıoğlu, Ayla filminin bu akşam televizyon ekranlarında yayınlamasının ardından tekrar gündeme geldi. İsmail Hacıoğlu'nun hayranları, ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı.

Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte İsmail Hacıoğlu’nun memleketi…

İnternet kullanıcıları özellikle "İsmail Hacıoğlu nereli?" sorusunun yanıtını aradı. İşte başta İsmail Hacıoğlu olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte İsmail Hacıoğlu’nun memleketi…

Didem Balçın – Ankara

Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte İsmail Hacıoğlu’nun memleketi…

Akın Akınözü – Ankara