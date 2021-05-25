Ayla’nın Süleyman’ı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte İsmail Hacıoğlu’nun memleketi…

Ayla'nın Süleyman'ı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereliymiş! Kore savaşı sırasında yaşanan trajik bir olayı beyazperdeye yansıtan Ayla filminde Süleyman karakterine can veren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, performansıyla izleyicilerden tam not almıştı. Bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı ise merak konusu oldu. Şimdilerde meslektaşı Merve Çağıran ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan oyuncunun hayatı, hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İsmail Hacıoğlu'nun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte İsmail Hacıoğlu'nun memleketi…

25.05.2021 21:07 - Son Güncelleme: 25.05.2021 21:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





