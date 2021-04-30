La Case de Papel 5. sezon ne zaman? Heyecanlandıran iddia! Netflix La Case de Papel yeni sezon fragmanı…

Dizi severler tarafından La Case de Papel 5. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılır oldu. Tüm dünyada milyonlarca izleyici kitlesi bulunan dizi Netflix'te 4 sezon boyunca yayınlandı ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Şimdi ise yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken flaş iddialar da gelmeye devam ediyor. Peki Netflix La Case de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Dizide ne gibi değişiklikler olacak? İşte ayrıntılar…