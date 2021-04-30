La Case de Papel 5. sezon ne zaman? Heyecanlandıran iddia! Netflix La Case de Papel yeni sezon fragmanı…
Dizi severler tarafından La Case de Papel 5. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılır oldu. Tüm dünyada milyonlarca izleyici kitlesi bulunan dizi Netflix'te 4 sezon boyunca yayınlandı ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Şimdi ise yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken flaş iddialar da gelmeye devam ediyor. Peki Netflix La Case de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Dizide ne gibi değişiklikler olacak? İşte ayrıntılar…
Dizi severler tarafından La Case de Papel 5. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılır oldu. Tüm dünyada milyonlarca izleyici kitlesi bulunan dizi Netflix'te 4 sezon boyunca yayınlandı ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Şimdi ise yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken flaş iddialar da gelmeye devam ediyor. Peki Netflix La Case de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Dizide ne gibi değişiklikler olacak? İşte ayrıntılar…
Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan La Case de Papel hakkında iddialar gündeme bomba gibi düşüyor. Peki İstanbul karakteri yeni sezonda yer alacak mı, dizinin yeni sezonu ne zaman izlenebilecek. Arama motorları üzerinden özellikle fenomenleri tarafından La Case de Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Case de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorularının yanıtları merakla sorgulanır oldu. İşte konuya dair tüm detaylar…
LA CASA DE PAPEL YENİ SEZONDA YER ALACAK MI?
La Casa De Papel'deki ekibin şehirlerden oluşan kod adı bulunuyor. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu dizi ile ilgili son zamanlarda "İstanbul" karakterinin de geleceği iddia edildi. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı ile bu soruların da yanıt bulması bekleniyor.
Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.