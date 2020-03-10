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Kylie Jenner paylaşım başına servet kazanıyor! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten sosyal medya kazançları

Kylie Jenner, Kim Kardashian, Ronaldo gibi isimler tek parmağıyla oturduğu yerden servet kazanıyor. Sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanıldığı bu yüzyılda ünlüler de sosyal mecralardan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Hatta öyle ki paylaşımları üzerinden para dahi kazanıyorlar. Ünlülerin sadece bir fotoğraf paylaşımıyla kazandıkları paralar dudak uçuklatıyor. Oyuncu Pınar Altuğ, muhabirlerle ayaküstü sohbet ederken her ne kadar ünlü arkadaşlarının kazançlarını bilmediğini ve bilmek istemediğini söylese de siz ünlülerin sosyal medya hesaplarından kazandıkları ücreti merak etmiyor musunuz? İşte paylaşım başına servet kazanan ünlüler arasında ilk sırada bakın kim var...

10.03.2020 16:37 - Son Güncelleme: 10.03.2020 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





