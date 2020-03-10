Kuruluş Osman yeni bölüm için nefesler tutuldu! Rabia Ana'yı bakın hangi ünlü isim canlandıracak

OSMAN BEY HEM DÜNDAR'A HEM DE BALGAY'A SAVAŞ AÇAR!

Osman Bey, bu defa sadece Moğol hakimiyetini kabul eden Dündar ile değil oğlu Batur ile de karşı karşıya kalır.

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Moğolların karargâhına sızan Osman Bey, canını hiçe sayar. Emanetleri elinde bulunduran Balgay, bu sırrın gizli kalmasını ister. Selcan Hatun'u rehin alan Balgay, bu uğurda kan dökmekten çekinmeyecektir.