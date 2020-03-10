Kuruluş Osman yeni bölüm için nefesler tutuldu! Rabia Ana'yı bakın hangi ünlü isim canlandıracak
Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde usta oyuncuyla yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba günlerini vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman 14. yeni bölüm için nefesler tutuldu. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Hollywood yapımlarını aratmayan prodüksüyonu, bol aksiyonlu sahneleri, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman'da Rabia Ana'yı canlandıracak oyuncu kim? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar ve oyuncu kadrosuna dahil olan usta isim!
KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Osmanlı Devlet'nin beylikten devlete geçme aşamanın izleyiciye aktarıldığı Kuruluş Osman'ın 14. Bölümü için nefesler tutuldu. Hollywood yapımlarını aratmayan prodüksüyonu, bol aksiyonlu sahneleri, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?
OSMAN BEY HEM DÜNDAR'A HEM DE BALGAY'A SAVAŞ AÇAR!
Osman Bey, bu defa sadece Moğol hakimiyetini kabul eden Dündar ile değil oğlu Batur ile de karşı karşıya kalır.
Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Moğolların karargâhına sızan Osman Bey, canını hiçe sayar. Emanetleri elinde bulunduran Balgay, bu sırrın gizli kalmasını ister. Selcan Hatun'u rehin alan Balgay, bu uğurda kan dökmekten çekinmeyecektir.
"DİŞİMİZE KAN BULAŞTI, OSMAN CANINIZI ALACAK!"
Kayı Halkı'nın ise, Osman Bey'e olan güveni tamdır. Osman Bey'in Balgay'dan alacağı intikamı bekleyen halk bu uğurda gerekeni yapmaya hazırdır. Yannis ise, Osman Bey'in ölüsünü ya da dirisini istemektedir.
KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA