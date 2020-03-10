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Kuruluş Osman yeni bölüm için nefesler tutuldu! Rabia Ana'yı bakın hangi ünlü isim canlandıracak

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde usta oyuncuyla yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba günlerini vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman 14. yeni bölüm için nefesler tutuldu. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Hollywood yapımlarını aratmayan prodüksüyonu, bol aksiyonlu sahneleri, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman'da Rabia Ana'yı canlandıracak oyuncu kim? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar ve oyuncu kadrosuna dahil olan usta isim!

10.03.2020 17:58 - Son Güncelleme: 10.03.2020 18:00
Kuruluş Osman yeni bölüm için nefesler tutuldu! Rabia Ana'yı bakın hangi ünlü isim canlandıracak

Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna Rabia Ana karakterine hayat vermek üzere katılan ünlü isim kim? Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu.

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Kuruluş Osman yeni bölüm için nefesler tutuldu! Rabia Ana'yı bakın hangi ünlü isim canlandıracak

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Osmanlı Devlet'nin beylikten devlete geçme aşamanın izleyiciye aktarıldığı Kuruluş Osman'ın 14. Bölümü için nefesler tutuldu. Hollywood yapımlarını aratmayan prodüksüyonu, bol aksiyonlu sahneleri, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm için nefesler tutuldu! Rabia Ana'yı bakın hangi ünlü isim canlandıracak

OSMAN BEY HEM DÜNDAR'A HEM DE BALGAY'A SAVAŞ AÇAR!

Osman Bey, bu defa sadece Moğol hakimiyetini kabul eden Dündar ile değil oğlu Batur ile de karşı karşıya kalır.
Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Moğolların karargâhına sızan Osman Bey, canını hiçe sayar. Emanetleri elinde bulunduran Balgay, bu sırrın gizli kalmasını ister. Selcan Hatun'u rehin alan Balgay, bu uğurda kan dökmekten çekinmeyecektir.

Kuruluş Osman yeni bölüm için nefesler tutuldu! Rabia Ana'yı bakın hangi ünlü isim canlandıracak

"DİŞİMİZE KAN BULAŞTI, OSMAN CANINIZI ALACAK!"

Kayı Halkı'nın ise, Osman Bey'e olan güveni tamdır. Osman Bey'in Balgay'dan alacağı intikamı bekleyen halk bu uğurda gerekeni yapmaya hazırdır. Yannis ise, Osman Bey'in ölüsünü ya da dirisini istemektedir.

KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Kuruluş Osman yeni bölüm için nefesler tutuldu! Rabia Ana'yı bakın hangi ünlü isim canlandıracak

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin geçtiğimiz sezonlarda son bulmasıyla ATV ekranlarında devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisi, her geçen gün kadrosuna yeni isimler dahil etmeye devam ediyor.

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