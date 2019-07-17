Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, ve Gülşen Bubikoğlu'nun FaceApp uygulaması ile gençleştirilmiş halleri görenleri şaşırttı

FaceApp uygulaması, son zamanlarda sosyal medyada oldukça trend akımlardan biri haline geldi. Kullanıcılarının fotoğraflarını yıllar öncesi ve sonrasına götüren FaceApp ve AgingBooth, gençliğine özlem duyan ve yaşlılığını merak eden kişiler tarafından tercih ediliyor. Sosyal medyada trend olan FaceApp, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin fotoğrafları üzerinde kullanıldı. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin FaceApp uygulaması ile gençleştirilmiş halleri görenleri şaşırttı. İşte Cüneyt Arkın,Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu ve diğer Yeşilçam yıldızlarının FaceApp uygulaması ile gençleştirilmiş halleri...

17.07.2019 18:33 - Son Güncelleme: 20.07.2019 20:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





