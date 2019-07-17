Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, ve Gülşen Bubikoğlu'nun FaceApp uygulaması ile gençleştirilmiş halleri görenleri şaşırttı
FaceApp uygulaması, son zamanlarda sosyal medyada oldukça trend akımlardan biri haline geldi. Kullanıcılarının fotoğraflarını yıllar öncesi ve sonrasına götüren FaceApp ve AgingBooth, gençliğine özlem duyan ve yaşlılığını merak eden kişiler tarafından tercih ediliyor. Sosyal medyada trend olan FaceApp, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin fotoğrafları üzerinde kullanıldı. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin FaceApp uygulaması ile gençleştirilmiş halleri görenleri şaşırttı. İşte Cüneyt Arkın,Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu ve diğer Yeşilçam yıldızlarının FaceApp uygulaması ile gençleştirilmiş halleri...
FaceApp ve AgingBooth son zamanlarda sosyal medyada oldukça trend akımlar haline geldi. Bu uygulamalar, gençliğine özlem duyan ve yaşlılığını merak edilen kişiler tarafından tercih ediliyor. Sosyal medyada trend olan FaceApp uygulaması yeşilçam ünlülerinin fotoğrafları üzerinde kullanıldı. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin uygulama ile gençleştirilmiş halleri görenleri şaşırttı.
İşte Yeşilçam ünlülerinin FaceApp ile gençleştirilmiş halleri...