Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner siyah bikinisiyle Bodrum semalarını yaktı geçti! Aslıhan Güner ve eşi...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde bambaşka bir seviyeye gelen Aslıhan Güner, dizisinin final yapmasının ardından sezonun yorgunluğunu atmak için eşi Mert Kılıç'la soluğu Bodrum'da aldı. Kuzey Yıldızı'nın biter bitmez hemen imaj değişikliğine giden ve çok sevilen kızıl saçlarını doğal rengine döndüren güzel oyuncu siyah bikinisi ve düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'ın tatilinden o görüntüler.

21.06.2021 09:35 - Son Güncelleme: 21.06.2021 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





