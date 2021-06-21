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Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner siyah bikinisiyle Bodrum semalarını yaktı geçti! Aslıhan Güner ve eşi...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde bambaşka bir seviyeye gelen Aslıhan Güner, dizisinin final yapmasının ardından sezonun yorgunluğunu atmak için eşi Mert Kılıç'la soluğu Bodrum'da aldı. Kuzey Yıldızı'nın biter bitmez hemen imaj değişikliğine giden ve çok sevilen kızıl saçlarını doğal rengine döndüren güzel oyuncu siyah bikinisi ve düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'ın tatilinden o görüntüler.

21.06.2021 09:35 - Son Güncelleme: 21.06.2021 09:35
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner siyah bikinisiyle Bodrum semalarını yaktı geçti! Aslıhan Güner ve eşi...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final yapmasının ardından önce imaj değişikliğine giden ardından yeni projesini açıklayan güzel oyuncu Aslıhan Güner soluğu Bodrum'da aldı.

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Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner siyah bikinisiyle Bodrum semalarını yaktı geçti! Aslıhan Güner ve eşi...

Kuzey Yıldızı'nın bitmesinin ardından çok sevilen kızıl saçlarını kahverengi yapan Aslıhan Güner bir sonraki projesinin Kars'ta olduğunu söylemişti.

Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner siyah bikinisiyle Bodrum semalarını yaktı geçti! Aslıhan Güner ve eşi...

Yeni dizisi için imajını da değiştiren ünlü oyuncu, çekimler öncesi eşi Mert Kılıç ile tatile çıktı.

Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner siyah bikinisiyle Bodrum semalarını yaktı geçti! Aslıhan Güner ve eşi...

Tatilinden sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmeyen Aslıhan Güner bu kez de Bodrum'da siyah bikinisiyle objektiflere yakalandı.

Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner siyah bikinisiyle Bodrum semalarını yaktı geçti! Aslıhan Güner ve eşi...

Çift önceki gün Torba'daki bir otelde görüntülendi.