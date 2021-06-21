Hakan Peker'in oğlu Burak'ı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada 'babası oğlundan daha genç' yorumları havada uçuşuyor!

Hakan Peker'in oğlu Burak'ı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada 'babası oğlundan daha genç' yorumları havada uçuşuyor! Yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü şarkıcı Hakan Peker'in oğluyla çekilen bir fotoğrafı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hakan Peker'in oğlu Burak Peker'in paylaştığı fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı. İşte "Oğlu daha büyük duruyor" , "babası oğlundan daha genç" yorumlarıyla gündeme gelen Hakan Peker ve oğlu Burak...

21.06.2021 09:25 - Son Güncelleme: 21.06.2021 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





