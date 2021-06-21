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Hakan Peker'in oğlu Burak'ı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada 'babası oğlundan daha genç' yorumları havada uçuşuyor!

Hakan Peker'in oğlu Burak'ı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada 'babası oğlundan daha genç' yorumları havada uçuşuyor! Yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü şarkıcı Hakan Peker'in oğluyla çekilen bir fotoğrafı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hakan Peker'in oğlu Burak Peker'in paylaştığı fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı. İşte "Oğlu daha büyük duruyor" , "babası oğlundan daha genç" yorumlarıyla gündeme gelen Hakan Peker ve oğlu Burak...

21.06.2021 09:25 - Son Güncelleme: 21.06.2021 09:30
Hakan Peker'in oğlu Burak'ı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada 'babası oğlundan daha genç' yorumları havada uçuşuyor!

Hakan Peker'in oğlu Burak'ı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada 'babası oğlundan daha genç' yorumları havada uçuşuyor! Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in oğlu Burak Peker, sosyal medya hesabından babasıyla bir karesini paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı.

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Hakan Peker'in oğlu Burak'ı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada 'babası oğlundan daha genç' yorumları havada uçuşuyor!

Yıllardan bu yana fit görüntüsü nedeniyle beğeni toplayan Hakan Peker'in yaşına oranla çok genç durması, takipçilerinin dikkatinden de kaçmadı.

Hakan Peker'in oğlu Burak'ı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada 'babası oğlundan daha genç' yorumları havada uçuşuyor!

60 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker'in 38 yaşındaki oğlu Burak Peker'i gören çok sayıda takipçi, Burak Peker'in paylaşımının altına "Babanız gibi durmuyor, Hakan Bey çok genç", 'Babası oğlundan daha genç" şeklinde yorumlarda bulundu.

Hakan Peker'in oğlu Burak'ı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada 'babası oğlundan daha genç' yorumları havada uçuşuyor!

İşte başta Hakan Peker'in oğlu Burak olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

Hakan Peker'in oğlu Burak'ı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada 'babası oğlundan daha genç' yorumları havada uçuşuyor!

Gülşah Alkoçlar