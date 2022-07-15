Kuzey Yıldızı’nın kızıl güzeliydi... Aslıhan Güner önce mayosuyla poz verdi! Sonra pembe bikinisiyle kendini serin sulara attı
Kuzey Yıldızı'nın kızıl güzeliydi... Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, önce mayosuyla ayna karşısında verdiği pozu yayınladı. Art arda paylaşımlarda bulunan Güner, daha sonra ise pembe bikinisiyle kendini serin sulara attı ve o anları Intagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun her iki paylaşımı da büyük beğeni topladı. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımları...
15.07.2022 18:20 - Son Güncelleme: 15.07.2022 18:27
Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Şimdilerde eşi Mert Kılıç ile tatilde olan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.