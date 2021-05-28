Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden 22 yaş büyük oyuncuyla…

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Berk Atan ile başrolünü paylaştığı Gönül Dağ'ında Dilek karakterine can veren ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın özel hayatı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasıyla sosyal medya çalkalandı. İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri…

28.05.2021 22:07 - Son Güncelleme: 28.05.2021 22:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





