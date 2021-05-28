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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden 22 yaş büyük oyuncuyla…

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Berk Atan ile başrolünü paylaştığı Gönül Dağ'ında Dilek karakterine can veren ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın özel hayatı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasıyla sosyal medya çalkalandı. İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri…

28.05.2021 22:07 - Son Güncelleme: 28.05.2021 22:09
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden 22 yaş büyük oyuncuyla…

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi yapımlarda yer alan Gülsüm Ali İlhan'ın özel hayatı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden 22 yaş büyük oyuncuyla…

26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü. Snob Magazin'in özel haberine göre; Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden 22 yaş büyük oyuncuyla…

2019 yılında ekrana gelen ve sadece 4 bölüm süren 'Yüzleşme' adlı dizide birlikte rol alan ikilinin aralarındaki 22 yaş farkı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. İşte başta Durul Bazan ile Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden 22 yaş büyük oyuncuyla…

BUĞRA GÜLSOY

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden 22 yaş büyük oyuncuyla…

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ