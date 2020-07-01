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Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! Dizi öncesi 54 bin TL'ye deniz keyfi!

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Çukur, gibi dizilerde oyunculuğu ile dikkat çeken 29 yaşındaki Aras Bulut İynemli, sevgilisi ile Bodrum tatilinde yakalandı! Bodrum Torba'da bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Aras Bulut İynemli - Bilge Önal çifti, önceki gün denizde görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, gazetecileri fark edince, önce şaşırdı ardından gülümseyerek çay içmeye davet etti. Yeni sezon çekimleri başlamadan önce enerji depolayan Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal'ın, tatilin ardından İstanbul'a dönerek, dizi çekimlerine başlayacağı öğrenildi. İynemli'nin, meslektaşlarının aksine, gazetecilere verdiği tepki ise takdir edildi. İşte düzgün fiziği ile Bodrum'u sallayan Bige önal ve sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin tatil fotoğrafları...

01.07.2020 16:49 - Son Güncelleme: 01.07.2020 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





