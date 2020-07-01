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Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! Dizi öncesi 54 bin TL'ye deniz keyfi!
Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal siyah bikinisi ile Bodrum'u salladı! Dizi öncesi 54 bin TL'ye deniz keyfi!
Öyle Bir Geçer Zaman ki, Çukur, gibi dizilerde oyunculuğu ile dikkat çeken 29 yaşındaki Aras Bulut İynemli, sevgilisi ile Bodrum tatilinde yakalandı! Bodrum Torba'da bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Aras Bulut İynemli - Bilge Önal çifti, önceki gün denizde görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, gazetecileri fark edince, önce şaşırdı ardından gülümseyerek çay içmeye davet etti. Yeni sezon çekimleri başlamadan önce enerji depolayan Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal'ın, tatilin ardından İstanbul'a dönerek, dizi çekimlerine başlayacağı öğrenildi. İynemli'nin, meslektaşlarının aksine, gazetecilere verdiği tepki ise takdir edildi. İşte düzgün fiziği ile Bodrum'u sallayan Bige önal ve sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin tatil fotoğrafları...
01.07.2020 16:49
- Son Güncelleme: 01.07.2020 16:57
Uzun süredir aşk yaşayan 29 yaşındaki Aras Bulut İynemli ile sevgilisi Bige Önal, Bodrum tatiline çıktı. Siyah bikinisi ile beğeni toplayan 30 yaşındaki Bige Önal, gazetecilere aldırış etmeden tatiline devam etti. İynemli ise kendilerini görüntüleyen gazetecileri çay içmeye davet etti.
Bodrum Torba'daki Amanruya Otel'de konaklayan Aras Bulut İynemli-Bilge Önal çifti, önceki gün denizde görüntülendi.
Yakışıklı oyuncu, gazetecileri fark edince, önce şaşırdı ardından gülümsedi. Yeni sezon çekimleri başlamadan önce enerji depolayan Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal'ın, tatilin ardından İstanbul'a dönerek, dizi çekimlerine başlayacağı öğrenildi.
Aras Bulut İynemli, Torba'daki 5 yıldızlı otelde bir hafta konaklamak için mini bir servet harcadı. Günlük fiyatı bin euro olan otelde 7 gün konaklayacak olan ünlü çift, toplam 7 bin euro (yaklaşık 54 bin TL) ödedi.
Otel çalışanlarının fotoğraf alan gazetecilere doğru koştuğunu gören oyuncunun, otel sahibine, "Sakın onlara kötü davranmayın. Lütfen rica ediyorum. Onlar işlerini yapıyor" demesi dikkat çekti.